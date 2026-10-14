Sunderland reçoit Leeds United le dimanche 25 octobre 2026 au Stadium of Light, à Sunderland.

Lors de leurs deux dernières confrontations en Premier League, Sunderland s’est imposé 1-0 à Elland Road après un match nul 1-1 à domicile plus tôt dans la saison. Historiquement, les rencontres officielles entre les deux équipes ont été serrées, Leeds comptant une courte avance au nombre de victoires.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Sunderland contre Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Sunderland et Leeds United ?

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:30 Stadium of Light

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Sunderland et Leeds United ?

Voici les principales options pour acheter des billets pour le match de Premier League Sunderland contre Leeds United, au Stadium of Light, le dimanche 25 octobre 2026 :

1. Canaux officiels de Sunderland (supporters à domicile)

Adhésion Black Cat et tirage au sort des billets : Les billets grand public pour les supporters à domicile sont vendus par la billetterie officielle du Sunderland AFC. Les membres Black Cat Adult et Academy peuvent participer au tirage au sort en ligne pour la 8e journée. En cas de succès, le paiement et l’attribution des places sont effectués automatiquement.

Vente générale : Si des places restent disponibles après le tirage au sort réservé aux membres, elles sont mises en vente pour les non-membres sur le portail de billetterie officiel du club.

2. Quota officiel de Leeds United (supporters visiteurs)

Quota visiteurs et Season Ticket Plus : Les places du secteur visiteurs sont strictement gérées par Leeds United. Une partie du quota est attribuée par tirage au sort aux détenteurs d’un abonnement Season Ticket Plus de Leeds United. Les billets restants sont attribués en fonction des points accumulés dans le programme de fidélité pour les déplacements.

3. Plateformes de revente de billets

Des plateformes de revente de billets comme StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs lorsque les billets officiels sont épuisés, mais les prix peuvent différer du tarif initial.

Combien coûtent les billets pour Sunderland contre Leeds United en championnat ?

Le prix des billets pour Sunderland contre Leeds United varie selon que vous achetez des places grand public au tarif initial ou sur une plateforme de revente.

1. Billets grand public standard (tarif initial)

Tarif initial des billets grand public : Les billets officiels pour adultes au Stadium of Light coûtent généralement entre 28 £ et 45 £ , selon la tribune et la catégorie du match.

2. Plateformes de revente de billets

Sur les plateformes de revente de billets comme StubHub , les places grand public pour ce match sont actuellement proposées à partir d’environ 80 à 115 £ , les annonces affichant en moyenne des prix plus élevés pour les places situées dans les rangées basses des tribunes latérales.

Sunderland contre Leeds United en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Sunderland et de Leeds United

Les cinq derniers matchs de Sunderland montrent une équipe capable d’obtenir des résultats, mais sujette aux erreurs défensives. Sur cette période, elle compte deux victoires, deux défaites et un nul. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 5-3 face à Manchester City, malgré le triplé de Brian Brobbey. Juste avant, une victoire 1-0 contre l’AZ Alkmaar en Ligue Europa avait montré un autre visage de l’équipe. Sunderland a beaucoup marqué et encaissé de buts sur cette période.

Leeds s’est montré plus régulier, avec deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Sa victoire 4-1 contre Newcastle United est son résultat le plus marquant. Elle a été suivie d’un match nul 0-0 face à Crystal Palace lors de sa dernière sortie. Une défaite 6-3 contre Chelsea en Carabao Cup constitue la seule ombre au tableau d’une série autrement solide. L’équipe de Farke a montré qu’elle savait faire preuve de réalisme lorsque l’occasion se présentait.

Sunderland contre Leeds United : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur une victoire 1-0 de Sunderland à Elland Road, en Premier League, en mars 2026. Auparavant, les deux clubs avaient fait match nul 1-1 au Stadium of Light en décembre 2025. Le bilan de leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, est serré : les deux équipes ont remporté des victoires, et cette série comprend un succès de Leeds lors d’un match amical de présaison en juillet 2026.