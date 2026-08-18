La saison s’annonce énorme pour Sunderland, qui s’est qualifié pour l’Europe pour la première fois depuis 1973, et seulement pour la deuxième fois de toute son histoire. La Premier League reste bien sûr la priorité et cet effectif talentueux visera à faire vibrer les supporters des Black Cats lors du match d’ouverture de la saison au Stadium of Light contre Fulham, le dimanche 30 août.

Sunderland a dépassé toutes les attentes pour son retour en Premier League la saison dernière, en terminant septième et en décrochant une place en UEFA Europa League. Ce succès s’est construit sur un impressionnant bilan à domicile, avec les joueurs de Régis Le Bris auteurs de quelques victoires mémorables contre Chelsea, Tottenham, Bournemouth et surtout Newcastle, au Stadium of Light.

Vous pourriez y être pour le premier match à domicile de Sunderland en Premier League, lors du dernier dimanche d’août. GOAL vous donne toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Sunderland contre Fulham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Sunderland vs Fulham ?

Sunderland vs Fulham aura lieu au Stadium of Light, à Sunderland, le dimanche 30 août, avec un coup d’envoi programmé à 15 heures BST.

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 09:00 Stadium of Light

Comment acheter des billets pour Sunderland vs Fulham en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérés via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les matches qu’ils n’utilisent pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges de billets officiels (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League Sunderland vs Fulham ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tarifs par âge et réductions : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges situés derrière les buts dans les tribunes supérieures offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets à l’extérieur

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets à l’extérieur jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets à l’extérieur sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

L’achat de billets pour des matches de Premier League à fort enjeu permet aux supporters d’assister en direct à des batailles tactiques de haut niveau et à des talents individuels de classe mondiale. Si vous avez l’intention de faire reposer votre lecture du match sur le résultat final, ne laissez pas de côté vos offres de bienvenue. Veillez à utiliser notre code promo betfred vérifié pour profiter dès aujourd’hui d’avantages exceptionnels sur les paris.

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