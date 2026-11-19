Sunderland reçoit Nottingham Forest le dimanche 13 décembre 2026 au Stadium of Light, à Sunderland.

Lors de leur dernière rencontre de championnat au Stadium of Light, Nottingham Forest s’est largement imposé 5-0 sur le terrain de Sunderland. Avant cette lourde défaite, Sunderland avait décroché une courte victoire 1-0 à l’extérieur contre Nottingham Forest, au City Ground.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Sunderland contre Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Sunderland contre Nottingham Forest en Premier League ?

Le coup d’envoi de Sunderland contre Nottingham Forest sera donné le dimanche 13 décembre 2026 au Stadium of Light, à Sunderland.

Comment acheter des billets pour Sunderland contre Nottingham Forest en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Sunderland et Nottingham Forest, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Les billets sont principalement distribués directement par les billetteries officielles des deux clubs : la plateforme de billetterie électronique de Sunderland AFC pour les matches à domicile au Stadium of Light et la billetterie officielle de Nottingham Forest pour les matches au City Ground. L’achat direct garantit un billet au prix nominal et une entrée valide.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Sunderland contre Nottingham Forest en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Sunderland et Nottingham Forest :

1. Canaux officiels des clubs

Place ordinaire pour adulte : 35 à 56 £ .

. Tarifs réduits (65 ans et plus et moins de 22 ans) : 22 à 38 £ .

. Moins de 16 ans / juniors : 12 à 20 £ .

. Prestations d’hospitalité officielles les jours de match : À partir de 110 à plus de 250 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de départ à la revente : 62 à 81 £ .

. Prix moyen à la revente : 126 à 132 £ .

. Places haut de gamme / en tribune latérale à la revente : 160 à plus de 250 £.

Sunderland contre Nottingham Forest en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Sunderland et de Nottingham Forest

Sunderland compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, soit un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites. Son dernier match s’est soldé par une victoire 1-0 contre Chelsea en Premier League, après deux défaites consécutives face à Coventry City en championnat et au Dinamo Zagreb en Ligue Europa. Une victoire 3-2 contre Brentford en Carabao Cup et un nul 0-0 face à Leeds United complètent cette série. Sunderland a marqué six buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Nottingham Forest compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Premier League, soit un bilan de 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Son dernier résultat est une victoire 3-1 contre Manchester City, qui a mis fin à une série de trois défaites consécutives face à Brentford, Arsenal et Crystal Palace. Forest a également fait match nul 1-1 à Ipswich Town pendant cette période. Sur cinq matches, le club a marqué six buts et en a encaissé sept.

Sunderland contre Nottingham Forest : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Premier League le 24 avril 2026, lorsque Nottingham Forest s’est imposé 5-0 au Stadium of Light, un résultat marquant dans l’histoire récente de leurs confrontations. Avant cela, Forest s’était incliné 1-0 face à Sunderland au City Ground en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, qui comprennent un match amical de présaison et deux rencontres de Championship, Sunderland compte deux victoires contre une pour Forest, avec également un nul et cette lourde défaite d’avril.