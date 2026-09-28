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Comment obtenir des billets pour Suisse-Slovénie : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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La Suisse affronte la Slovénie en Ligue B de l’UEFA Nations League. Voici comment obtenir vos billets

La Suisse affronte la Slovénie dans une rencontre cruciale de phase de groupes de l’UEFA Nations League au Swissporarena de Lucerne le 3 octobre 2026. Ce duel à haute intensité met aux prises deux nations européennes compétitives, désireuses de prendre des points précieux au classement du tournoi.

GOAL vous fournit tous les détails essentiels pour obtenir votre place pour ce match. Découvrez les plateformes d’achat officielles, les options tarifaires et comment acheter vos billets dès aujourd’hui.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Suisse-Slovénie en Ligue B de l’UEFA Nations League ?

Suisse-Slovénie se joue au Swissporarena de Lucerne, l’horaire officiel du coup d’envoi devant être confirmé à l’approche de la date du match.

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UEFA Nations League B - Journée 3
Swissporarena

Où acheter des billets pour Suisse-Slovénie ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via la billetterie de l’Association suisse de football (ASF), qui gère les ventes primaires pour les matches à domicile de l’équipe nationale suisse. Le portail officiel est votre principale option pour obtenir des billets à leur valeur faciale pendant les périodes de prévente et de vente générale au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Suisse-Slovénie ?

Les prix standards des billets sur la billetterie officielle de l’ASF commencent généralement à 35 € pour des places de catégorie générale derrière les buts, puis augmentent en fonction de la catégorie et de l’emplacement des sièges dans le Swissporarena.

Sur les places de marché secondaires comme StubHub, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 67 € par place, les tarifs finaux variant en fonction de la tribune, de l’emplacement et de la demande du marché en temps réel.

Suisse-Slovénie, Ligue B de l’UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Suisse et de la Slovénie

La Suisse a remporté quatre de ses cinq derniers matches, pour une défaite et aucun match nul sur cette série. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-1 contre l’Argentine, qui a mis fin à son parcours en Coupe du monde au stade des quarts de finale. Avant cela, elle avait battu la Colombie aux tirs au but après un match nul 0-0, et s’était imposée contre l’Algérie 2-0 puis contre le Canada 2-1 lors de la phase de groupes. La Suisse a inscrit neuf buts et en a concédé cinq sur ces cinq matches, avec quatre victoires consécutives avant la défaite contre l’Argentine.

La Slovénie a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 2-1 contre la Croatie, après un nul 1-1 contre Chypre. Sa seule victoire dans cette série est intervenue contre le Monténégro, avec un succès 3-2 à l’extérieur. La Slovénie a marqué six buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

SUI

SUI - Forme

CAN
V2-1
ALG
V2-0
COL
V0-0
ARG
D3-1
MKD
V0-3
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SVN

SVN - Forme

HUN
D1-0
MTN
V2-3
CYP
N1-1
CRO
D2-1
SCO
N0-0
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Suisse-Slovénie : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre les deux équipes s’est terminée sur un 0-0, lors d’un match nul de qualification pour la Coupe du monde en Slovénie en octobre 2025. Avant cela, la Suisse avait battu la Slovénie 3-0 à domicile en septembre 2025 dans la même campagne de qualification. Sur les cinq dernières confrontations directes, la Suisse présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Slovénie, ainsi qu’un match nul.

Face à face

SuisseNulSlovénie
3
1
1
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Slovénie badge
Slovénie
SVN
0
Suisse badge
Suisse
SUI
0
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Suisse badge
Suisse
SUI
3
Slovénie badge
Slovénie
SVN
0
FDM
European Championship Qualification
Suisse badge
Suisse
SUI
3
Slovénie badge
Slovénie
SVN
2
FDM
European Championship Qualification
Slovénie badge
Slovénie
SVN
1
Suisse badge
Suisse
SUI
0
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Suisse badge
Suisse
SUI
1
Slovénie badge
Slovénie
SVN
0
FDM
7Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5


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