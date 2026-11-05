La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale de premier plan : la Suisse s’apprête à recevoir l’Écosse au Kybunpark, à Saint-Gall. Les deux nations européennes veulent prendre les trois points dans cette rencontre de groupe à fort enjeu afin d’améliorer leur position au classement.

GOAL vous présente toutes les informations essentielles sur l’organisation du match, le prix des billets et les démarches à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Suisse-Écosse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match Suisse-Écosse se déroulera au Sitterstadion, à Saint-Gall. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Sitterstadion

Où acheter des billets pour Suisse-Écosse ?

Les billets officiels sont vendus directement par Ticketmaster Switzerland, partenaire officiel de la Fédération suisse de football pour la billetterie des rencontres internationales à domicile disputées à Saint-Gall. Il est conseillé aux supporters de créer rapidement un compte sur la plateforme officielle afin de pouvoir acheter des billets standard dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si les billets mis en vente par le circuit officiel sont tous écoulés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, les sites de revente comme StubHub constituent une solution de rechange.

Combien coûtent les billets pour Suisse-Écosse ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match débutent à environ 35 € dans les zones accessibles au grand public du Kybunpark, selon la catégorie de la tribune.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 105 € lorsque les billets standard sont épuisés sur les sites officiels.

Suisse-Écosse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Suisse et de l’Écosse

La Suisse aborde ce match en bonne forme, avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. L’équipe de Yakin a battu la Bosnie-Herzégovine 4-1, le Canada 2-1 et l’Algérie 2-0, puis la Colombie aux tirs au but après un match nul et vierge, avant de voir sa série s’achever par une défaite 3-1 face à l’Argentine en quart de finale. Sur ces cinq matches, la Suisse a marqué neuf buts et en a encaissé cinq. Ses quatre victoires consécutives lui avaient donné un véritable élan avant le revers contre l’Argentine.

Les cinq derniers résultats de l’Écosse sont plus contrastés, avec trois victoires et deux défaites. Elle a battu Curaçao 4-1 et la Bolivie 4-0 lors de matches amicaux de préparation, puis a entamé sa Coupe du monde par une victoire 1-0 contre Haïti, avant que deux défaites consécutives face au Maroc et au Brésil ne mettent fin à son parcours. Sur cette série, l’Écosse a marqué six buts et en a encaissé quatre.

Suisse-Écosse : les dernières confrontations

Leur dernière confrontation s’est soldée par un match nul 1-1 en phase de groupes de l’Euro 2024, en juin de cette année-là. Auparavant, la Suisse s’était imposée 3-1 lors d’un match amical disputé en mars 2006. Le bilan de ces deux confrontations répertoriées est équilibré, le match nul venant contrebalancer une victoire de chaque côté. Aucune des deux équipes ne dispose donc d’un avantage historique clair avant cette rencontre de Ligue des nations.