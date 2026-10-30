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Comment obtenir des billets pour Suisse-Écosse : prix, informations sur le match de Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA, ventes de dernière minute et plus encore

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La Suisse affronte l’Écosse en Ligue des nations B de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets.

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale prometteuse : la Suisse s’apprête à recevoir l’Écosse au Kybunpark, à Saint-Gall. Les deux nations européennes veulent prendre les trois points dans cette rencontre de groupe à fort enjeu afin d’améliorer leur position au classement.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur l’organisation du match, le prix des billets et les démarches à suivre pour réserver votre place.

À quelle heure débutera Suisse-Écosse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre la Suisse et l’Écosse se déroulera au Sitterstadion, à Saint-Gall. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

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UEFA Nations League B - Journée 6
Sitterstadion

Où acheter des billets pour Suisse-Écosse ?

Les billets officiels sont vendus directement par Ticketmaster Switzerland, partenaire officiel de billetterie de l’Association suisse de football pour les rencontres internationales à domicile organisées à Saint-Gall. Les supporters ont intérêt à créer un compte à l’avance sur la plateforme officielle afin d’acheter des billets au tarif standard dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets de la billetterie officielle sont vendus ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, les plateformes de revente comme StubHub constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Suisse-Écosse ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 35 € dans les tribunes du Kybunpark, selon la catégorie de places.

Lorsque les billets standard sont épuisés auprès des distributeurs officiels, les premiers prix sur les plateformes de revente comme StubHub se situent autour de 105 €.

Suisse-Écosse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Suisse et de l’Écosse

La Suisse aborde cette rencontre en bonne forme, avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches. L’équipe de Yakin a battu la Bosnie-Herzégovine 4-1, le Canada 2-1, l’Algérie 2-0 et la Colombie aux tirs au but après un match nul et vierge. Sa série s’est ensuite achevée par une défaite 3-1 contre l’Argentine en quart de finale. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a marqué neuf buts et en a encaissé cinq. Ses quatre victoires consécutives lui avaient permis d’engranger une réelle dynamique avant la défaite face à l’Argentine.

Le bilan des cinq derniers matches de l’Écosse est plus contrasté, avec trois victoires et deux défaites. Elle a battu Curaçao 4-1 et la Bolivie 4-0 lors de matches amicaux de préparation, puis a entamé sa Coupe du monde par une victoire 1-0 contre Haïti. Deux défaites consécutives face au Maroc et au Brésil ont ensuite mis fin à son parcours. L’Écosse a marqué six buts et en a encaissé quatre au cours de cette série.

SUI

SUI - Forme

ARG
D3-1
MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SCO

SCO - Forme

BRÉ
D0-3
SVN
N0-0
SUI
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
But marqué (encaissé)
3/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Suisse-Écosse : les dernières confrontations

Leur dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 en phase de groupes de l’Euro 2024, au mois de juin de cette année-là. Auparavant, la Suisse s’était imposée 3-1 lors d’un match amical disputé en mars 2006. Le bilan de ces deux confrontations recensées est à égalité, le match nul ne donnant la victoire à aucune des deux équipes. Aucune ne dispose donc d’un net avantage historique avant ce rendez-vous de Ligue des nations.

Face à face

SuisseNulÉcosse
2
1
0
UEFA Nations League B
Écosse badge
Écosse
SCO
0
Suisse badge
Suisse
SUI
3
FDM
Championnats d'europe
Écosse badge
Écosse
SCO
1
Suisse badge
Suisse
SUI
1
FDM
Matchs Amicaux
Écosse badge
Écosse
SCO
1
Suisse badge
Suisse
SUI
3
FDM
7Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts2/3
Les deux équipes ont marqué2/3

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