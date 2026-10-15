La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale entre la Suisse et l’Écosse au Kybunpark, à Saint-Gall. Les deux nations européennes veulent prendre les trois points dans cette rencontre de groupe à fort enjeu pour améliorer leur classement dans la compétition.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur l’organisation du match, les prix des billets et les démarches à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Suisse-Écosse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre la Suisse et l’Écosse se disputera au Sitterstadion, à Saint-Gall. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Sitterstadion

Où acheter des billets pour Suisse-Écosse ?

La vente officielle des billets est assurée directement par Ticketmaster Switzerland, partenaire billetterie officiel de l’Association suisse de football pour les rencontres internationales à domicile disputées à Saint-Gall. Les supporters ont intérêt à créer rapidement un compte sur la plateforme officielle afin d’acheter des billets grand public dès l’ouverture de la vente générale.

Si tous les billets mis en vente sur le circuit officiel trouvent preneur ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, des plateformes de revente comme StubHub constituent une solution.

Combien coûtent les billets pour Suisse-Écosse ?

Sur le portail de billetterie officiel, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 35 € dans les tribunes grand public du Kybunpark, selon la catégorie de la tribune.

Lorsque les billets standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels, les premiers prix sur des plateformes de revente comme StubHub se situent autour de 105 €.

Suisse-Écosse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

Suisse-Écosse : La forme des deux équipes

La Suisse aborde cette rencontre en bonne forme, avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches. L’équipe de Yakin a battu la Bosnie-Herzégovine 4-1, le Canada 2-1, l’Algérie 2-0 et la Colombie aux tirs au but après un match nul sans but, avant que sa série ne s’achève par une défaite 3-1 contre l’Argentine en quart de finale. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a inscrit neuf buts et en a encaissé cinq. Ses quatre victoires consécutives lui avaient permis de prendre de l’élan avant la défaite face à l’Argentine.

Les cinq derniers résultats de l’Écosse sont plus contrastés, avec trois victoires et deux défaites. Elle a battu Curaçao 4-1 et la Bolivie 4-0 lors de matches amicaux de préparation, puis a entamé sa Coupe du monde par une victoire 1-0 contre Haïti, avant que deux défaites consécutives face au Maroc et au Brésil ne mettent fin à son parcours. L’Écosse a marqué six buts et en a encaissé quatre au cours de cette série.

Suisse-Écosse : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée par un nul 1-1 en phase de groupes de l’Euro 2024, en juin de cette année-là. Auparavant, la Suisse s’était imposée 3-1 lors d’un match amical en mars 2006. Sur ces deux confrontations recensées, le bilan est présenté comme équilibré, le match nul écartant une victoire de chaque côté. Aucune des deux équipes n’aborde donc cette rencontre de Ligue des nations avec un net avantage historique.

Suisse-Écosse : Le classement