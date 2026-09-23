La Ligue des nations de l’UEFA est de retour avec une affiche internationale sensationnelle, puisque la Suisse s’apprête à recevoir l’Écosse à Kybunpark, à Saint-Gall. Les deux sélections européennes sont déterminées à prendre le maximum de points dans cette rencontre de groupe à fort enjeu afin de progresser dans la hiérarchie du tournoi.

GOAL vous livre tous les détails essentiels concernant l’organisation du match, le prix des billets et les étapes à suivre pour réserver vos places.

Quand a lieu le coup d’envoi de Suisse-Écosse en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Suisse-Écosse se joue au Sitterstadion de Saint-Gall, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la date.

UEFA Nations League B - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Sitterstadion

Où acheter des billets pour Suisse-Écosse ?

Les billets officiels de première mise en vente sont gérés directement par Ticketmaster Suisse, qui agit comme partenaire billetterie officiel de l’Association suisse de football pour les matches internationaux à domicile à Saint-Gall. Les supporters doivent créer un compte à l’avance sur la plateforme officielle afin d’acheter des billets standard dès l’ouverture de la vente générale.

Si les contingents de première mise en vente sont complètement épuisés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, des plateformes de revente comme StubHub sont la solution à privilégier si les annonces sur le site officiel affichent complet.

Combien coûtent les billets pour Suisse-Écosse ?

Les billets standard pour un match, sur le portail officiel de billetterie, commencent à environ 35 € pour les sections en admission générale à l’intérieur de Kybunpark, selon la catégorie de tribune.

Les prix d’entrée sur le marché secondaire, comme sur StubHub, commencent autour de 105 € sur les plateformes secondaires lorsque les contingents standard de première mise en vente sont épuisés sur les canaux officiels.

Suisse-Écosse en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Suisse et de l’Écosse

La Suisse arrive en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches pour une défaite. L’équipe de Yakin a battu la Bosnie-Herzégovine 4-1, le Canada 2-1, l’Algérie 2-0, puis la Colombie aux tirs au but après un match nul 0-0, avant que sa série ne s’achève sur une défaite 3-1 contre l’Argentine en quart de finale. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a marqué neuf buts et en a encaissé cinq, avec quatre victoires consécutives qui ont créé une vraie dynamique avant la défaite face à l’Argentine.

Les cinq derniers résultats de l’Écosse racontent une histoire plus contrastée, avec trois victoires et deux défaites. Elle a battu Curaçao 4-1 et la Bolivie 4-0 en matches amicaux de préparation au tournoi, puis a lancé sa Coupe du monde par une victoire 1-0 contre Haïti, avant que des défaites consécutives contre le Maroc et le Brésil ne mettent fin à sa campagne. L’Écosse a marqué six buts et en a concédé quatre sur cette série.

Suisse-Écosse : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur un score de 1-1, un match nul en phase de groupes à l’Euro 2024 en juin de cette année-là. Avant cela, la Suisse s’était imposée 3-1 lorsque les deux équipes s’étaient affrontées en match amical en mars 2006. Le bilan des confrontations sur ces deux rencontres recensées est équilibré, avec une victoire de chaque côté neutralisée par le match nul, ce qui ne donne à aucune des deux équipes un avantage historique clair avant ce rendez-vous de Ligue des nations.

Suisse-Écosse : classement