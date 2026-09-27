La Suède a décroché sa place pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à ses performances lors de la précédente édition de l’UEFA Nations League, et elle aura donc à cœur d’impressionner de nouveau dans cette compétition.

Après son entrée en lice en UEFA Nations League contre la Roumanie, l’équipe de Graham Potter, le Blågult, reste à domicile pour la réception de la Pologne le lundi 28 septembre, lors de la 2e journée de la phase de ligue. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Outre la Roumanie et la Pologne, la Suède partage aussi son groupe avec la Bosnie-Herzégovine (groupe 4 de la Ligue B). Elle affrontera ces trois sélections à domicile et à l’extérieur pendant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en UEFA Nations League A 2028-2029, tandis que l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en UEFA Nations League C 2028-2029. De plus, les équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque groupe accéderont aux barrages de promotion/relégation, disputés à domicile et à l’extérieur sur deux manches.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Suède-Pologne en UEFA Nations League, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match Suède-Pologne en UEFA Nations League ?

Suède-Pologne se jouera à la Strawberry Arena de Solna (Stockholm) le lundi 28 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League B - Journée 2 28 sept. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Comment acheter des billets pour Suède-Pologne en UEFA Nations League

Les billets officiels pour les matches de l’UEFA Nations League entre la Suède et la Pologne pouvaient être achetés directement sur la plateforme de la Fédération suédoise de football (SvFF).

Ils ont d’abord été mis en vente le mardi 25 août, les membres des groupes de supporters bénéficiant d’un accès prioritaire anticipé.

Pour tenter d’obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Suède-Pologne en UEFA Nations League ?

Le prix officiel des billets pour les matches de l’UEFA Nations League entre la Suède et la Pologne allait de 55 € à plus de 180 €.

Voici où vous pouvez vous asseoir et ce que vous pouvez espérer payer à la Strawberry Arena :

Catégorie 3 (virages et étages supérieurs) : située derrière les buts ou en hauteur au troisième niveau. Cela comprend des sections dédiées aux supporters locaux ainsi que les blocs réservés aux supporters visiteurs. Fourchette de prix (55 €-80 €)

Catégorie 2 (coins et niveau intermédiaire) : située dans les coins du stade ou dans les tribunes de niveau intermédiaire. Fourchette de prix (80 €-120 €)

Catégorie 1 (longs côtés et niveaux inférieurs) : places de premier choix le long de la ligne de touche, sur toute la longueur du terrain, dans les niveaux inférieurs et intermédiaires. Fourchette de prix (120 €-180 €+)

Packages VIP et hospitalité : loges privées de luxe ou sections exécutives situées sur la ligne médiane. Fourchette de prix (400 €-800 €+)

Consultez les sites officiels de la sélection nationale à l’approche de la rencontre pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites secondaires de revente tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Strawberry Arena

La Strawberry Arena, située à Solna, juste au nord du centre de Stockholm, est le plus grand stade de Scandinavie. Connue pour son ingénierie moderne, son toit rétractable et son incroyable atmosphère, elle sert de stade national de la Suède pour le football masculin, de terrain à domicile pour l’AIK, qui évolue en Allsvenskan suédoise, et de lieu majeur pour les tournées mondiales de musique.

La Fédération suédoise de football a décidé de construire à Solna un stade national ultramoderne pour remplacer le mythique stade de Råsunda, qui avait accueilli l’iconique finale de la Coupe du monde 1958.

À son ouverture en 2012, le nouveau stade de Solna était connu sous le nom de Friends Arena, baptisé en l’honneur de « Friends », une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire.

En 2024, un nouveau partenariat a débuté avec l’entreprise nordique du secteur de l’hospitalité Strawberry. L’enceinte a officiellement été rebaptisée Strawberry Arena, avec un accent mis sur l’énergie, la diversité et des expériences de classe mondiale.

Moments mémorables à la Strawberry Arena

L’incroyable but de Zlatan (2012) : Le tout premier match de football disputé dans le stade était un match amical entre la Suède et l’Angleterre. La Suède l’a emporté 4-2, et la légende suédoise Zlatan Ibrahimović a inscrit le tout premier but de l’histoire de l’enceinte. Il a terminé la soirée avec un retourné acrobatique renversant d’environ 27 mètres, récompensé par le prix Puskás de la FIFA du but de l’année.

Le record de Bad Bunny (2024) : Bad Bunny a donné les plus grands concerts de pop latine jamais organisés dans les pays nordiques, attirant plus de 106 000 fans sur deux soirées.

Les records d’affluence de l’AIK (2025) : Le club résident du stade, l’AIK, a battu les records absolus d’affluence de l’Allsvenskan suédoise et des ligues nordiques avec une moyenne de plus de 30 000 spectateurs par match durant la saison 2025.

17 millions de couleurs : La façade extérieure du stade est recouverte d’un maillage technologique lumineux capable de s’illuminer dans plus de 17 millions de combinaisons de couleurs. Elle brille régulièrement en bleu et jaune lorsque la sélection suédoise joue.

Match Suède-Pologne en UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Suède-Pologne : forme récente

Classement FIFA : Suède (#37) vs Pologne (#36)

La Suède retrouve la compétition pour la première fois depuis son élimination de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au stade des seizièmes de finale, après une défaite 3-0 contre la France. Malgré une victoire éclatante 5-1 lors de son premier match du Mondial en Amérique du Nord, elle n’a pas su capitaliser sur ce départ victorieux, s’inclinant 5-1 contre les Pays-Bas puis faisant match nul 1-1 contre le Japon lors de ses rencontres de groupe suivantes.

La Pologne aura soif de revanche, après avoir subi une défaite crève-cœur face aux Suédois lors des barrages de la Coupe du monde à la fin du mois de mars. La Pologne devra resserrer sa défense à l’avenir car, après cette défaite contre la Suède, la Pologne a également encaissé deux buts lors de matches amicaux contre l’Ukraine (0-2) et le Nigeria (2-2).

Suède-Pologne : historique récent des confrontations directes

Sur l’ensemble de leurs confrontations internationales directes, la Suède mène la danse avec 16 victoires contre 9 pour la Pologne, tandis que 4 rencontres entre les deux équipes se sont soldées par un match nul.

Les deux sélections se sont affrontées pour la dernière fois lors d’un barrage pour la Coupe du monde de la FIFA en mars 2026. Viktor Gyökeres s’était mué en héros en inscrivant un but tardif pour sceller une épique victoire 3-2 de la Suède, synonyme de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Grp. 4 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Suède SWE 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 2 Bosnie-Herzégovine BIH 1 0 1 0 0 0 0 1 N 3 Pologne POL 1 0 1 0 0 0 0 1 N 4 Roumanie ROU 1 0 0 1 1 2 -1 0 D Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation



