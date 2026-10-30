La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche entre la Suède et la Bosnie-Herzégovine à la Strawberry Arena de Stockholm. Les deux sélections européennes sont en quête de points précieux pour remonter au classement de leur groupe et se rapprocher d’une promotion.

GOAL vous donne toutes les informations officielles sur le lieu du match, la disponibilité des billets, les fourchettes de prix et les étapes à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Suède-Bosnie-Herzégovine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre la Suède et la Bosnie-Herzégovine se déroulera à la Strawberry Arena de Stockholm. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Où acheter des billets pour Suède-Bosnie-Herzégovine ?

Les billets officiels sont distribués directement par AXS Sweden, la billetterie officielle de la Fédération suédoise de football pour les matches internationaux à domicile disputés à la Strawberry Arena. Les supporters sont invités à créer un compte et à s’inscrire à l’avance pour acheter des billets au tarif standard dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets de la vente officielle sont écoulés ou si les places au tarif standard ne sont plus disponibles sur le portail officiel, des plateformes de revente comme StubHub constituent une autre option.

Combien coûtent les billets pour Suède-Bosnie-Herzégovine ?

Les billets individuels au tarif standard sur la billetterie officielle commencent à environ 30 à 40 € pour une place à la Strawberry Arena, selon la catégorie de tribune.

Lorsque les billets au tarif standard sont épuisés sur la billetterie officielle, les premiers prix sur les plateformes de revente comme StubHub se situent autour de 115 €.

Suède-Bosnie-Herzégovine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Suède et de la Bosnie-Herzégovine

La Suède compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Lors de sa dernière sortie, elle s’est inclinée 3-0 face à la France en Coupe du monde. Elle a également subi une lourde défaite 5-1 contre les Pays-Bas en phase de groupes. Son résultat le plus marquant sur cette période est une victoire 5-1 face à la Tunisie. Elle a aussi fait match nul 1-1 contre le Japon et 2-2 contre la Grèce lors d’un match amical. La Suède a inscrit huit buts et en a encaissé dix au cours de ces cinq rencontres.

La Bosnie-Herzégovine compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 face aux États-Unis en Coupe du monde, même si elle avait battu le Qatar 3-1 plus tôt dans le tournoi. Elle a fait match nul 1-1 contre le Canada et le Panama, et s’est inclinée 4-1 face à la Suisse. La Bosnie a marqué six buts et en a encaissé huit sur cette série de cinq matches.

Suède-Bosnie-Herzégovine : les dernières confrontations

La seule confrontation répertoriée entre ces deux sélections est un match amical disputé le 29 mai 2010, remporté 4-2 à domicile par la Suède. Avec un seul match dans les données disponibles, il est impossible de dégager une tendance générale. Cette rencontre de Ligue des nations sera donc l’un des rares duels entre les deux nations.