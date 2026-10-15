La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche prometteuse : la Suède reçoit la Bosnie-Herzégovine à la Strawberry Arena, à Stockholm. Les deux sélections européennes se disputent des points cruciaux pour remonter au classement de leur groupe et prendre de l’élan dans la course à la promotion.

GOAL vous donne toutes les informations officielles sur le lieu du match, la disponibilité des billets, les tarifs et les démarches à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Suède-Bosnie-Herzégovine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Suède-Bosnie-Herzégovine se jouera à la Strawberry Arena, à Stockholm. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Où acheter des billets pour Suède-Bosnie-Herzégovine ?

Les billets officiels en vente primaire sont distribués directement par AXS Sweden, la billetterie officielle de la Fédération suédoise de football pour les matches internationaux à domicile disputés à la Strawberry Arena. Les supporters doivent créer un compte et s’inscrire suffisamment tôt pour acheter des billets grand public dès l’ouverture de la vente générale.

Si tous les billets en vente primaire sont écoulés ou si les places standard ne sont plus disponibles sur le portail officiel, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution.

Combien coûtent les billets pour Suède-Bosnie-Herzégovine ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match commencent à environ 30 à 40 € pour des places grand public à la Strawberry Arena, selon la catégorie de la tribune.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 115 € lorsque les billets standard de la vente primaire sont épuisés.

Suède-Bosnie-Herzégovine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Suède et de la Bosnie-Herzégovine

La Suède compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-0 face à la France en Coupe du monde. Elle a également subi un lourd revers 5-1 contre les Pays-Bas en phase de groupes. Son résultat le plus marquant sur cette période est une victoire 5-1 face à la Tunisie. Elle a aussi fait match nul 1-1 contre le Japon et 2-2 contre la Grèce en amical. La Suède a marqué huit buts et en a encaissé dix lors de ces cinq rencontres.

La Bosnie-Herzégovine compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est achevée par une défaite 2-0 face aux États-Unis en Coupe du monde, après une victoire 3-1 contre le Qatar plus tôt dans le tournoi. Elle a fait match nul 1-1 contre le Canada et contre le Panama, et s’est inclinée 4-1 face à la Suisse. La Bosnie a inscrit six buts et en a encaissé huit sur cette série de cinq matches.

Suède-Bosnie-Herzégovine : Les confrontations récentes

La seule confrontation répertoriée entre les deux équipes est un match amical disputé le 29 mai 2010, remporté 4-2 à domicile par la Suède. Avec une seule rencontre dans les données disponibles, aucune tendance générale ne peut être dégagée. Ce match de Ligue des nations constitue donc une rare confrontation entre les deux pays.



