La Ligue des nations de l’UEFA revient avec une affiche prometteuse : la Suède reçoit la Bosnie-Herzégovine à la Strawberry Arena de Stockholm. Les deux sélections européennes cherchent à engranger des points cruciaux pour remonter au classement de leur groupe et se rapprocher de la promotion.

GOAL vous donne toutes les informations officielles sur le lieu du match, la disponibilité des billets, les fourchettes de prix et les démarches à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débutera Suède - Bosnie-Herzégovine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre la Suède et la Bosnie-Herzégovine se déroulera à la Strawberry Arena de Stockholm. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Où acheter des billets pour Suède - Bosnie-Herzégovine ?

Les billets officiels sont vendus directement par AXS Sweden, la billetterie officielle de la Fédération suédoise de football pour les rencontres internationales à domicile disputées à la Strawberry Arena. Il est conseillé aux supporters de créer un compte et de s’inscrire à l’avance pour acheter des billets grand public dès l’ouverture de la vente générale.

Si tous les billets mis en vente sur le site officiel sont écoulés ou si les places standard n’y sont plus disponibles, les plateformes de revente comme StubHub constituent une autre option.

Combien coûtent les billets pour Suède - Bosnie-Herzégovine ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 30 à 40 € pour les places grand public à la Strawberry Arena, selon la catégorie de la tribune.

Lorsque les billets standard de la vente officielle sont épuisés, les prix d’entrée sur les plateformes de revente comme StubHub commencent autour de 115 €.

Suède - Bosnie-Herzégovine en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Suède et de la Bosnie-Herzégovine

La Suède compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Lors de sa dernière sortie, elle s’est inclinée 3-0 face à la France en Coupe du monde. Elle avait également subi une lourde défaite 5-1 contre les Pays-Bas en phase de groupes. Son résultat le plus marquant sur cette période est une victoire 5-1 contre la Tunisie. Elle a aussi fait match nul 1-1 contre le Japon et 2-2 contre la Grèce en amical. La Suède a inscrit huit buts et en a encaissé dix au cours de ces cinq rencontres.

La Bosnie-Herzégovine compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre les États-Unis en Coupe du monde, même si elle avait battu le Qatar 3-1 plus tôt dans le tournoi. Elle a fait match nul 1-1 contre le Canada et le Panama, et s’est inclinée 4-1 face à la Suisse. La Bosnie a marqué six buts et en a encaissé huit sur cette série de cinq matches.

Suède - Bosnie-Herzégovine : les confrontations récentes

La seule confrontation répertoriée entre ces deux sélections est un match amical disputé le 29 mai 2010, remporté 4-2 à domicile par la Suède. Avec une seule rencontre dans les données disponibles, il est impossible de dégager une tendance plus large. Ce match de Ligue des nations constitue donc une rare confrontation entre les deux pays.