Comment obtenir des billets pour Suède - Bosnie-Herzégovine : prix de la Ligue des nations de l’UEFA B, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Ligue des nations de l’UEFA est de retour avec une affiche enthousiasmante puisque la Suède reçoit la Bosnie-Herzégovine à la Strawberry Arena de Stockholm. Les deux sélections européennes se disputent des points cruciaux pour remonter au classement du groupe et prendre de l’élan dans la course à la promotion.

GOAL vous fournit tous les détails officiels concernant le lieu du match, la disponibilité des billets, les fourchettes de prix et les étapes directes à suivre pour réserver vos places.

À quand le coup d’envoi de Suède-Bosnie-Herzégovine en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Le match Suède-Bosnie-Herzégovine aura lieu à la Strawberry Arena de Stockholm, avec un coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la date.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Où acheter des billets pour Suède-Bosnie-Herzégovine ?

Les billets officiels de première mise en vente sont distribués directement via AXS Sweden, qui est le fournisseur officiel de billetterie de la Fédération suédoise de football pour les matches internationaux à domicile à la Strawberry Arena. Les supporters doivent créer un compte et s’inscrire tôt afin d’acheter des billets grand public standard lorsque les fenêtres de vente générale ouvriront.

Si les ventes primaires affichent complet ou si les places standard ne sont plus disponibles sur le portail officiel, des plateformes de marché secondaire comme StubHub sont la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Suède-Bosnie-Herzégovine ?

Les billets standard pour un match sur la plateforme officielle de billetterie commencent à environ 30 € à 40 € pour des places en admission générale à l’intérieur de la Strawberry Arena, selon la catégorie du secteur.

Les prix d’entrée sur le marché secondaire, comme sur StubHub, commencent autour de 115 € sur les plateformes secondaires lorsque les allocations standard de première vente sont épuisées.

Suède-Bosnie-Herzégovine en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Suède et de la Bosnie-Herzégovine

La Suède a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-0 contre la France à la Coupe du monde, et elle a également subi une lourde défaite 5-1 face aux Pays-Bas en phase de groupes. Son résultat marquant sur cette série a été une victoire 5-1 contre la Tunisie, et elle a fait match nul 1-1 avec le Japon puis 2-2 avec la Grèce en amical. La Suède a marqué huit buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches.

La Bosnie-Herzégovine compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-0 contre les États-Unis à la Coupe du monde, même si elle a battu le Qatar 3-1 plus tôt dans le tournoi. Elle a fait match nul 1-1 contre le Canada et le Panama, et a perdu 4-1 face à la Suisse. La Bosnie a marqué six buts et en a encaissé huit sur cette série de cinq matches.

Suède-Bosnie-Herzégovine : historique récent des confrontations directes

La seule rencontre recensée entre ces deux sélections est un match amical disputé le 29 mai 2010, lorsque la Suède s’est imposée 4-2 à domicile. Avec un seul match dans les données, aucune tendance plus large ne peut être établie, et cette rencontre de Ligue des nations représente une opposition rare entre les deux nations.

Face à face Nul 1 0 0 Matchs Amicaux Suède SWE 4 Bosnie-Herzégovine BIH 2 FDM 4 Buts marqués 2 Matchs au-delà des 2.5 buts 1 / 1 Les deux équipes ont marqué 1 / 1



