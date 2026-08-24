Comment obtenir des billets pour Strasbourg - Monaco : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Strasbourg affronte Monaco le samedi 12 septembre 2026 au Stade de la Meinau, à Strasbourg.

Les deux équipes se retrouvent après un spectaculaire match à 9 buts en mai 2026, lors duquel Strasbourg a battu Monaco 5-4 à domicile. En ce début de saison 2026-2027, Monaco aborde cette rencontre en étant mieux classé, tandis que Strasbourg cherche à redresser une entame compliquée.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Strasbourg-Monaco, notamment où les acheter et à quel prix.

À quand le coup d'envoi de Strasbourg-Monaco en Ligue 1 ?

Strasbourg-Monaco se joue au Stade de la Meinau, à Strasbourg.

Ligue 1 - Journée 4 12 sept. 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Comment acheter des billets pour Strasbourg-Monaco en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 RC Strasbourg - AS Monaco au Stade de la Meinau, suivez ces étapes standard :

1. Portail officiel de billetterie du RC Strasbourg

Rendez-vous sur le portail officiel de billetterie en ligne du RC Strasbourg ou utilisez l'application mobile officielle du RC Strasbourg Alsace.

2. Plateforme officielle de revente

Comme les matches de Ligue 1 à domicile au Stade de la Meinau très demandés affichent souvent complet auprès des abonnés, consultez la section officielle d'échange/revente de billets sur le site de billetterie du club si les places standard ne sont plus disponibles.

La revente via le club garantit des billets authentiques à leur valeur faciale.

3. Plateformes secondaires de vente de billets

Si les sources officielles sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des billets grand public ainsi que des offres hospitality.

Filtrez par prix ou par zone de placement et assurez-vous que le vendeur propose une livraison numérique avant l'achat.

Combien coûtent les billets pour Strasbourg-Monaco en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match RC Strasbourg - AS Monaco du 12 septembre 2026 varient selon la plateforme, la catégorie de place et la disponibilité :

Billets officiels grand public (guichets du club) : Les billets standard à leur valeur faciale se situent généralement entre 15 £ et 60 £ (20 € à 70 €), des tribunes derrière les buts en partie basse (par exemple Tribune Ouest ) aux tribunes latérales centrales ( Tribune Sud ).

Plateformes officielles secondaires / de revente : Les annonces secondaires et les plateformes agrégatrices de billets secondaires comme StubHub commencent actuellement autour de 60 £ à 65 £ (80 $ à 83 $) pour les catégories de places standard, comme Sud Présidentielle ou Est Famille .

Places premium et revente premium : Les vues centrales en partie haute ou les billets de première catégorie achetés au dernier moment atteignent entre 90 £ et 110 £+ (105 € à 125 €+).

Strasbourg-Monaco en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Strasbourg et Monaco

Strasbourg a remporté un seul de ses cinq derniers matches, sans aucun nul et avec quatre défaites. Son seul résultat positif est venu lors d'un match amical contre Newcastle United, qui s'est terminé sur le score de 1-1. Sa sortie compétitive la plus récente s'est soldée par une lourde défaite 4-0 contre Marseille en Ligue 1. Sur ces cinq matches, Strasbourg a encaissé 13 buts et en a marqué quatre, un bilan qui reflète une équipe encore en quête de repères.

Monaco a gagné quatre de ses cinq derniers matches, pour une défaite. Son match le plus récent s'est soldé par une victoire 1-0 au Havre en Ligue 1. Le club a également battu Gornik Zabrze 3-2 en qualifications de la Conference League. Sa seule défaite est intervenue contre Coventry City lors d'un match amical de pré-saison. Monaco a marqué neuf buts sur ces cinq matches et en a encaissé six.

Strasbourg-Monaco : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 5-4 de Strasbourg au Stade de la Meinau en Ligue 1, le 17 mai 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes, Monaco en a remporté deux, Strasbourg en a remporté deux, et un match s'est terminé sur un score de parité. Strasbourg a également battu Monaco 3-1 en Coupe de France en février 2026. Ces cinq rencontres ont produit 22 buts au total.

Strasbourg-Monaco : classement

En Ligue 1, Strasbourg occupe actuellement la 18e place, tandis que Monaco est cinquième.