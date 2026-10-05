Strasbourg affronte le Paris Saint-Germain le samedi 17 octobre 2026 au Stade de la Meinau, à Strasbourg.

Lors de leur plus récente confrontation en championnat, en février 2026, le PSG a arraché une courte victoire 2-1 à l'extérieur au Stade de la Meinau, malgré l'expulsion d'Achraf Hakimi en fin de match. Le seul succès récent de Strasbourg contre le géant parisien remonte à une mémorable victoire 2-1 à domicile à la Meinau en décembre 2017.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Strasbourg contre le Paris Saint-Germain, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Strasbourg - Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Strasbourg reçoit le Paris Saint-Germain au Stade de la Meinau, à Strasbourg, le samedi 17 octobre 2026.

Ligue 1 - Journée 7 17 oct. 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Comment acheter des billets pour Strasbourg - Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Pour obtenir des billets pour un match de Ligue 1 entre RC Strasbourg et Paris Saint-Germain, vous pouvez passer par plusieurs canaux officiels et autorisés :

1. Plateforme officielle de billetterie du club hôte (source principale)

Au Stade de la Meinau (match à domicile de Strasbourg) : rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du RC Strasbourg ( billetterie.rcstrasbourgalsace.fr ). Créez un compte ou connectez-vous pour consulter les places disponibles en admission générale.

Mise en vente générale : les affiches de prestige contre le PSG se vendent souvent très vite ou passent par plusieurs phases de mise en vente (abonnés en premier, puis membres/souscripteurs, puis grand public). Vous pouvez vous inscrire aux alertes billetterie directement sur le site du club pour être averti dès l'ouverture de la vente générale.

2. Plateformes officielles de revente

PSG Ticketplace : si un match à domicile au Parc des Princes est totalement épuisé lors de la mise en vente générale, le PSG exploite une plateforme officielle et sécurisée de revente appelée Ticketplace , directement intégrée à son site de billetterie. Les abonnés y mettent leurs places en vente à des prix vérifiés.

Service de revente de Strasbourg : Strasbourg gère également un système officiel de revente via sa plateforme principale de billetterie pour les matches à domicile à guichets fermés.

3. Offres VIP et hospitalité

Pour un accès garanti sans attendre l'ouverture des ventes au grand public, les deux clubs proposent des formules hospitalité ou salon VIP les jours de match. Ces offres comprennent généralement des places premium en zone centrale, l'accès au salon, ainsi que de la restauration ou des boissons avant et après le match. Elles peuvent être demandées via les sections corporate ou VIP du site officiel de chaque club.

4. Agrégateurs de billets secondaires

Si les billets officiels de première mise en vente sont épuisés, des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub proposent souvent des billets mis en ligne par des revendeurs, même si les prix peuvent être supérieurs à leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Strasbourg - Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre RC Strasbourg et Paris Saint-Germain varient fortement selon le lieu d'achat, la catégorie de siège et le type de vendeur :

1. Vente officielle primaire (valeur faciale)

Places en catégorie standard : les billets mis en vente générale directement via le portail officiel de billetterie du club commencent généralement entre 30 € et 60 € pour des places standard derrière les buts. Les places centrales ou le long de la touche coûtent généralement entre 70 € et 120 € .

Hospitalité et VIP : les offres premium officielles d'hospitalité les jours de match débutent autour de 200 € à 350 €+ par personne, avec nourriture, options de boissons et places de choix en salon.

2. Plateformes secondaires et de revente

Comme les matches impliquant le PSG affichent régulièrement complet très rapidement via les canaux officiels de vente primaire, les plateformes secondaires de billetterie comme StubHub appliquent une tarification dynamique dictée par la demande :

Places d'entrée de gamme / basiques : les prix de revente pour des places standard commencent généralement autour de 120 € à 130 € par billet, frais de plateforme inclus.

Prix moyen du billet : le prix moyen d'un billet standard sur les marchés secondaires de revente se situe autour de 180 € à 220 € .

Places premium en revente : les places centrales en tribune basse ou les catégories les plus demandées se situent souvent entre 230 € et 300 €+ par billet.

Strasbourg - Paris Saint-Germain en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Strasbourg et du Paris Saint-Germain

Strasbourg a enregistré deux victoires, une défaite et deux autres résultats lors de ses cinq derniers matches, avec un bilan qui comprend trois sorties compétitives. Son match le plus récent s'est terminé par une victoire 6-2 contre Troyes en Ligue 1, après un succès 2-1 en championnat face à Lens. Son résultat récent le plus lourd a été une défaite 4-0 contre Marseille. Sur ces cinq matches, Strasbourg a marqué huit buts et en a encaissé dix.

Les cinq derniers matches du PSG ont produit une victoire, deux nuls et deux défaites. Sa sortie la plus récente a été la victoire 6-1 en Ligue des champions contre le Slovan Bratislava, après une défaite 2-1 à domicile contre Monaco en Ligue 1. Parmi les résultats précédents figurent deux nuls consécutifs 2-2 contre Lille et Rennes. Le PSG a marqué treize buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé huit.

Strasbourg - Paris Saint-Germain : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à février 2026, lorsque le PSG s'est imposé 2-1 au Stade de la Meinau en Ligue 1. Sur les cinq derniers affrontements, le bilan est partagé, avec deux victoires du PSG, un succès de Strasbourg et deux matches nuls. Ces cinq rencontres ont produit un total cumulé de 22 buts.