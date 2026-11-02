Strasbourg reçoit Brest le samedi 21 novembre 2026 au stade de la Meinau, à Strasbourg.

Lors de la saison 2025-2026 de Ligue 1, Brest s’est imposé de justesse à l’extérieur face à Strasbourg (2-1) au stade de la Meinau en novembre 2025. Strasbourg a rapidement pris sa revanche lors du match retour, plus tard dans la saison, en s’imposant à son tour à l’extérieur (2-1) au stade Francis-Le Blé en mai 2026.

Avec GOAL, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Strasbourg-Brest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Strasbourg et Brest ?

Le coup d’envoi de Strasbourg-Brest sera donné au stade de la Meinau, à Strasbourg, le samedi 21 novembre 2026.

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Strasbourg et Brest ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Strasbourg et Brest :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club (RC Strasbourg Alsace) : Le portail de billetterie officiel de Strasbourg est le moyen le plus direct et le plus fiable d’obtenir des billets au tarif officiel, notamment pour les supporters à domicile souhaitant prendre place dans les tribunes grand public du stade de la Meinau.

Le portail de billetterie officiel de Strasbourg est le moyen le plus direct et le plus fiable d’obtenir des billets au tarif officiel, notamment pour les supporters à domicile souhaitant prendre place dans les tribunes grand public du stade de la Meinau. Guichets du stade de la Meinau : Il est parfois possible d’acheter des billets directement aux guichets du stade avant le jour du match, sous réserve de disponibilité si la rencontre n’affiche pas complet.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Strasbourg et Brest ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Strasbourg et Brest, selon qu’ils sont vendus par le club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Places standard et catégories grand public : Les prix se situent généralement entre 20 € et 40 € , pour des places offrant une vue et une ambiance classiques les jours de match, derrière les buts ou dans les zones familiales du stade de la Meinau.

Les prix se situent généralement entre , pour des places offrant une vue et une ambiance classiques les jours de match, derrière les buts ou dans les zones familiales du stade de la Meinau. Places premium et en tribune centrale : Les prix se situent généralement entre 50 € et 75 €, pour une meilleure vue sur le milieu du terrain et davantage de confort.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Billets de revente d’entrée de gamme : Les prix débutent autour de 25 € à 55 € pour des places grand public en tribune haute ou dans les zones familiales.

Les prix débutent autour de pour des places grand public en tribune haute ou dans les zones familiales. Places revendues en tribune haute et places premium : Les prix vont de 110 € à plus de 150 € par billet pour des places très demandées ou des places côte à côte mieux situées.

Strasbourg-Brest en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Strasbourg et de Brest

Strasbourg compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1, avec neuf buts marqués et onze encaissés. Son résultat le plus récent est une défaite 1-3 face au Paris Saint-Germain. Sur cette même période, le club s’est également incliné 2-1 contre Nice et le Paris FC. Son unique succès est une victoire 6-2 contre Troyes, qui paraît désormais lointaine après les trois défaites qui ont suivi.

Brest compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, même si l’un de ces nuls a été obtenu lors d’un match amical contre Monza. En Ligue 1, son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Lille, précédé d’une large victoire 5-1 face à Angers. Brest s’était auparavant incliné 2-1 contre Auxerre et 0-1 face au Paris Saint-Germain.

Strasbourg-Brest : les dernières confrontations

La rencontre la plus récente entre les deux équipes a eu lieu en mai 2026, lorsque Brest s’est imposé 1-2 à Strasbourg en Ligue 1. Sur leurs cinq dernières confrontations, Brest a gagné trois fois, contre une victoire pour Strasbourg et un match nul. Brest s’est également imposé lors de ses deux derniers déplacements au stade de la Meinau.