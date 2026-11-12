Stoke City reçoit Queens Park Rangers le samedi 5 décembre 2026 au Bet365 Stadium, à Stoke.

Leur dernière confrontation en championnat s’est soldée par un match nul 0-0 âprement disputé au bet365 Stadium en janvier 2026. À domicile, Stoke City s’est traditionnellement révélé difficile à déstabiliser pour QPR, remportant ses deux précédentes rencontres à domicile contre le club londonien sur les scores de 3-1 et 1-0.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Stoke City contre Queens Park Rangers, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Stoke City contre Queens Park Rangers en Championship ?

Stoke City contre Queens Park Rangers se joue au Bet365 Stadium, à Stoke, le samedi 5 décembre 2026.

Championship - Journée 19 5 déc. 2026 - 10:00 Bet365 Stadium

Comment acheter des billets pour Stoke City contre Queens Park Rangers en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Stoke City et Queens Park Rangers, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de Stoke City : Vous pouvez acheter des billets classiques pour les supporters à domicile directement sur le site officiel de Stoke City ou en contactant sa billetterie. C’est la principale option, et la plus sûre, pour les supporters de l’équipe qui reçoit.

Vous pouvez acheter des billets classiques pour les supporters à domicile directement sur le site officiel de Stoke City ou en contactant sa billetterie. C’est la principale option, et la plus sûre, pour les supporters de l’équipe qui reçoit. Site officiel de Queens Park Rangers : Les supporters visiteurs souhaitant se rendre au bet365 Stadium peuvent obtenir des billets sur la billetterie officielle de QPR, puisqu’un contingent leur est toujours réservé.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Stoke City contre Queens Park Rangers en Championship ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Championship entre Stoke City et Queens Park Rangers :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques pour adultes, à domicile ou à l’extérieur : de 25 £ à 38 £.

de 25 £ à 38 £. Billets à tarif réduit et pour les seniors : de 18 £ à 27 £.

de 18 £ à 27 £. Places pour les jeunes et les moins de 18 ans : de 12 £ à 15 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques revendues : de 75 £ à 95 £.

de 75 £ à 95 £. Places premium et en tribune latérale revendues : de 100 £ à 135 £.

Stoke City contre Queens Park Rangers en Championship : tout ce qu’il faut savoir

Stoke City contre Queens Park Rangers : la forme des deux équipes

Stoke City aborde ce match en bonne forme, avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres de Championship. Lors de sa dernière sortie, Stoke City s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Blackburn Rovers, après une victoire 2-0 à domicile contre Preston North End. Sa seule défaite sur cette série est survenue face à Middlesbrough, contre qui il a encaissé trois buts. Sur ces cinq matches, Stoke City a marqué six buts et en a concédé quatre, tout en gardant sa cage inviolée à deux reprises.

Le bilan des cinq derniers matches de QPR est plus irrégulier, avec deux victoires, un nul et deux défaites. Son résultat le plus marquant est une large victoire 5-0 contre Swansea City, mais il a également subi une défaite 4-1 à domicile face à Southampton et un revers 3-0 sur la pelouse de Birmingham City. Le dernier résultat de QPR est un nul 1-1 contre Burnley. QPR a inscrit 11 buts lors de ces cinq rencontres, mais en a concédé neuf, signe d’une équipe qui se crée des occasions tout en restant vulnérable en défense.

Stoke City contre Queens Park Rangers : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée sur un score de 0-0 au Bet365 Stadium en janvier 2026, en Championship. Sur leurs cinq dernières confrontations, Stoke City s’est imposé deux fois, QPR une fois et deux matches se sont soldés par un nul. Stoke City a généralement pris le dessus à domicile, remportant les deux précédentes rencontres disputées sur son terrain dans cette série sur les scores de 3-1 et 1-0.