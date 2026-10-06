Comment obtenir des billets pour SSC Napoli - Roma : prix en Serie A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Derby del Sole entre la SSC Napoli et l’AS Roma est l’une des rivalités les plus électriques et historiques du football italien. Disputé dans l’emblématique Stadio Diego Armando Maradona de Naples, ce choc réunit deux géants légendaires du sud dans un spectacle de Serie A bouillant. Attendez-vous à une intensité de tous les instants, à un affrontement tactique de très haut niveau et à une ambiance incroyable dans les tribunes.

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Quand a lieu le coup d’envoi de SSC Napoli - Roma en Serie A ?

Napoli - Roma se joue au stade Diego Armando Maradona de Naples, avec un coup d’envoi prévu dans le cadre du programme de la journée de Serie A après la trêve internationale.

Serie A - Journée 8 24 oct. 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Où acheter des billets pour Napoli - Roma ?

Les billets officiels pour les matches de la SSC Napoli sont principalement mis en vente sur le portail officiel TicketOne et sur le site de la SSC Napoli. La forte demande des détenteurs de cartes officielles du club et des supporters locaux fait que les contingents principaux destinés au grand public sur les plateformes officielles sont souvent rapidement épuisés.

Si vous ratez la vente principale, StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Napoli - Roma ?

Les prix officiels fixés par la SSC Napoli pour les billets au tarif normal des rencontres de Serie A à domicile au Stadio Diego Armando Maradona commencent généralement à 45 € pour les sections supérieures des Curva et peuvent monter jusqu’à 150 € ou plus pour des places centrales en Tribuna.

Sur les plateformes secondaires, les options d’entrée de gamme sur le marché secondaire commencent à environ 70 € pour des places standards, avec des prix qui fluctuent selon la demande et l’emplacement.

SSC Napoli - Roma en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la SSC Napoli et de la Roma

Napoli aborde ce match sur une série de résultats mitigés, avec une victoire, un match nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été un nul 1-1 contre la Fiorentina en Serie A, et l’équipe s’est aussi inclinée face à Arsenal en Ligue des champions avant de perdre à domicile contre Côme plus tôt dans la saison. L’équipe d’Allegri a montré qu’elle pouvait arracher des résultats, comme l’a démontré la victoire 1-0 contre Bologne, mais sa vulnérabilité défensive a été un problème récurrent. Elle a concédé huit buts sur ces cinq matches tout en en inscrivant cinq.

La forme récente de la Roma raconte une histoire plus positive. L’équipe de Gasperini a gagné trois de ses cinq derniers matches et fait deux nuls, sans en perdre un seul. Une victoire 4-0 à l’extérieur contre Lecce ressort comme une démonstration de sa capacité offensive, avant des succès contre l’Atalanta et le Torino. Le nul 2-2 sur le terrain de l’Inter montre qu’elle peut rivaliser avec les équipes les plus fortes du championnat. La Roma a inscrit dix buts sur cette période et en a concédé quatre, un bilan qui reflète à la fois son rendement offensif et une discipline défensive raisonnable.

SSC Napoli - Roma : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s’est terminée sur un score de 2-2 au Maradona en février 2026, un résultat qui a prolongé une série de matches très disputés. Sur les cinq dernières confrontations directes en Serie A, la Roma s’est imposée une fois, Napoli a gagné deux fois, et deux matches se sont terminés à égalité. Les buts ont été répartis de manière assez équilibrée sur l’ensemble de la série, ce qui souligne à quel point cette affiche est généralement compétitive.



