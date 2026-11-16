Le Napoli accueille le Club Bruges le mardi 8 décembre 2026 au stade Diego Armando Maradona, à Naples.

Le SSC Napoli et le Club Bruges se sont rarement affrontés : leurs seules précédentes rencontres officielles ont eu lieu lors de la phase de groupes de la Ligue Europa de l’UEFA 2015-2016. Le Napoli avait largement dominé le club belge, s’imposant 5-0 à domicile avant de gagner 1-0 à Bruges.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Napoli - Club Bruges, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute SSC Napoli - Club Bruges en Ligue des champions ?

Napoli - Club Bruges se joue au stade Diego Armando Maradona, à Naples, le mardi 8 décembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 6 8 déc. 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Comment acheter des billets pour SSC Napoli - Club Bruges en Ligue des champions ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre le SSC Napoli et le Club Bruges :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur le site officiel du SSC Napoli ou à sa billetterie est le moyen principal et le plus sûr d’obtenir des billets au prix initial pour le match au stade Diego Armando Maradona.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés officiellement par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour SSC Napoli - Club Bruges en Ligue des champions ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le SSC Napoli et le Club Bruges :

1. Canaux officiels du club

Places standard : Les prix commencent généralement autour de 91 € à 100 € .

Les prix commencent généralement autour de à . Catégories intermédiaires (catégorie 2 / tribunes supérieures) : Les prix vont généralement de 100 € à 170 € .

Les prix vont généralement de à . Places premium et Tribuna : Les prix grimpent de bien plus de 200 € à plus de 400 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente officiellement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places en Curva et dans les Distinti inférieurs : À partir d’environ 70 à 90 € .

À partir d’environ . Distinti supérieurs et places prisées en bord de terrain : Les prix vont généralement de 95 € à 175 € .

Les prix vont généralement de à . Revente de places VIP et d’offres d’hospitalité premium : Les prix peuvent atteindre 400 €.

SSC Napoli - Club Bruges en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du SSC Napoli et du Club Bruges

Le Napoli compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre la Lazio en Serie A, après une défaite 4-1 à Porto en Ligue des champions et un revers 2-0 face à la Juventus en championnat. Le club a aussi signé une nette victoire 4-1 à Monza pendant cette série. Sur ces cinq matches, le Napoli a inscrit douze buts et en a encaissé onze.

Le Club Bruges compte trois victoires et deux matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est terminé sur un nul 1-1 contre Anderlecht en Division 1A. Auparavant, le club avait battu le PSV Eindhoven 2-1 en Ligue des champions et Zulte Waregem 4-2 en championnat belge. Bruges a également remporté une victoire 3-0 contre Lens en Ligue des champions pendant cette période. Le club a inscrit onze buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches.

SSC Napoli - Club Bruges : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à novembre 2015 en Ligue Europa, lorsque le Napoli s’est imposé 1-0 sur le terrain du Club Bruges. Leur seule autre confrontation répertoriée a également eu lieu en Ligue Europa cette saison-là : le Napoli avait gagné 5-0 à domicile en septembre 2015. Sur ces deux rencontres, le Napoli compte deux victoires, tandis que le Club Bruges n’a encore pris aucun point face à lui.