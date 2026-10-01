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Comment obtenir des billets pour SSC Napoli-Bodoe/Glimt : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le SSC Naples affronte Bodoe/Glimt en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Napoli affronte Bodoe/Glimt le mardi 20 octobre 2026 au stade Diego Armando Maradona, à Naples.

Les deux équipes se battront pour des points vitaux afin de remonter au classement dans ce format à ligue unique. Ce prochain choc constitue une affiche européenne passionnante entre les géants italiens et les champions de Norvège.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Napoli vs Bodoe/Glimt, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de SSC Napoli vs Bodoe/Glimt en Ligue des champions ?

Napoli vs Bodoe/Glimt débute au stade Diego Armando Maradona, à Naples, le mardi 20 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 3
Diego Armando Maradona

Comment acheter des billets pour SSC Napoli vs Bodoe/Glimt en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA SSC Napoli vs FK Bodø/Glimt au stade Diego Armando Maradona, suivez ces étapes :

Site officiel de SSC Napoli et vendeur de billets :

Napoli vend ses billets via son site officiel et son partenaire billetterie agréé.

Fidelity Card (carte de supporter) : Les matches de Ligue des champions à forte demande donnent souvent un accès prioritaire aux détenteurs de la Fidelity Card de Napoli (Fan Stadium Card). Si les billets ne sont pas épuisés pendant la phase réservée aux membres, ils sont ensuite mis en vente au grand public.

Combien coûtent les billets pour SSC Napoli vs Bodoe/Glimt en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour SSC Napoli vs FK Bodø/Glimt en Ligue des champions de l'UEFA varient en fonction du lieu d'achat, de la catégorie de place et du statut d'adhésion :

1. Mise en vente officielle directe

  • Tarification par catégorie standard : Les prix officiels à leur valeur faciale au stade Diego Armando Maradona se situent généralement entre 30 € et 150 €, selon le secteur :
    • Curva (A/B) : Environ 30 € à 50 €
    • Distinti : Environ 50 € à 80 €
    • Tribuna Posillipo / Nisida : Environ 90 € à 150 €+

2. Marché secondaire des billets

  • Les billets d'entrée générale au tarif le plus bas sur des plateformes de revente comme StubHub commencent à environ 55 € à 100 €, tandis que les sièges premium et les emplacements VIP montent plus haut en fonction de la demande du marché en temps réel.

SSC Napoli vs Bodoe/Glimt en Ligue des champions : Tout ce qu'il faut savoir

Forme de SSC Napoli vs Bodoe/Glimt

Napoli a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu trois. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Bologne en Serie A, qui a mis fin à une série de trois défaites consécutives. Pendant cette série négative, le club s'est incliné 1-0 contre Arsenal en Ligue des champions, 3-2 contre l'Inter et 2-1 contre Côme en championnat. Son seul autre succès sur cette période a été une victoire 2-0 à l'extérieur sur la pelouse du Genoa en Serie A. Napoli a marqué cinq buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

Bodoe/Glimt a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre Sandefjord en Eliteserien, et l'équipe restait auparavant sur trois victoires consécutives en championnat. L'unique défaite sur cette série est intervenue en Ligue des champions contre le Bayern Munich, avec un revers 5-0. Sur ces cinq matches, Bodoe/Glimt a marqué quinze buts et en a encaissé neuf.

NAP

NAP - Forme

COM
D1-2
INT
D3-2
ARS
D0-1
BOL
V1-0
FIO
N1-1
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BOD

BOD - Forme

RBK
V4-2
FRE
V1-2
FCB
D5-0
SAN
V3-2
BRA
D2-1
But marqué (encaissé)
10/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

SSC Napoli vs Bodoe/Glimt : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible concernant de précédentes rencontres entre Napoli et Bodoe/Glimt.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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