Napoli reçoit l’AC Milan le dimanche 13 décembre 2026 au stade Diego-Armando-Maradona, à Naples.

Les deux clubs ont remporté la Serie A ces dernières années : Milan a décroché le Scudetto en 2022, avant le sacre historique et sans partage de Napoli en 2023. Leurs confrontations ont récemment tourné tantôt à l’avantage de l’un, tantôt à celui de l’autre, avec notamment une victoire 1-0 de Napoli en avril 2026 et un succès 2-0 en Supercoupe d’Italie en décembre 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Napoli - AC Milan, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute SSC Napoli - AC Milan en Serie A ?

Napoli - AC Milan se joue au stade Diego-Armando-Maradona, à Naples, le dimanche 13 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour SSC Napoli - AC Milan en Serie A ?

Voici les options pour acheter des billets pour le match de Serie A entre le SSC Napoli et l’AC Milan :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir des billets authentiques est de passer par les sites officiels des deux clubs ( sscnapoli.it ou acmilan.com ). Les billets destinés aux supporters à domicile sont généralement mis en vente par étapes : d’abord pour les abonnés, puis pour les détenteurs d’une carte de fidélité (comme la Fidelity Card ou la Tessera del Tifoso), avant l’ouverture de la vente au grand public.

Le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir des billets authentiques est de passer par les sites officiels des deux clubs ( ou ). Les billets destinés aux supporters à domicile sont généralement mis en vente par étapes : d’abord pour les abonnés, puis pour les détenteurs d’une carte de fidélité (comme la Fidelity Card ou la Tessera del Tifoso), avant l’ouverture de la vente au grand public. Secteur visiteurs (Settore Ospiti) : Si vous soutenez l’équipe visiteuse, les billets pour le secteur visiteurs doivent être achetés dans le quota réservé à ses supporters, par l’intermédiaire de la billetterie officielle du club visiteur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les quotas de vente initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour SSC Napoli - AC Milan en Serie A ?

Voici une estimation détaillée du prix des billets pour le match de Serie A entre le SSC Napoli et l’AC Milan :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard en tribune basse et dans les virages (Curva / Distinti Inferiori) : Les prix commencent généralement autour de 20 à 45 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places en tribune intermédiaire et latérale (Distinti / Tribune Laterali) : Les prix se situent généralement entre 75 et 150 € .

Les prix se situent généralement entre . Places premium et en tribune centrale (Tribuna Centrale / Posillipo/Onore) : Les prix se situent généralement entre 175 et plus de 275 € .

Les prix se situent généralement entre . Offres officielles d’hospitalité d’entreprise et forfaits VIP : Les prix commencent autour de 250 à 350 € et peuvent dépasser 1 000 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places économiques ou en tribune haute : Les prix commencent généralement autour de 120 à 150 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places au prix moyen sur le marché de la revente : Les prix se situent généralement entre 190 et 250 € .

Les prix se situent généralement entre . Forfaits premium pour le jour du match et offres combinées avec voyage : Les prix vont fréquemment de 250 à plus de 500 €.

SSC Napoli - AC Milan en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme du SSC Napoli et de l’AC Milan

Napoli compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 à domicile face à la Lazio en Serie A. Auparavant, Napoli s’était incliné 4-1 contre le FC Porto en Ligue des champions et 2-0 face à la Juventus en championnat, même si une victoire 4-1 contre Monza lui a offert un peu de répit. Napoli a inscrit neuf buts et en a encaissé neuf sur cette série de cinq matches.

Sur ses cinq derniers matches, Milan compte deux victoires, un nul et deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 1-2 sur le terrain du Genoa en Serie A. Le succès 3-1 dans le derby contre l’Inter est le résultat marquant de cette série, tandis que la défaite 0-2 face à Ferencvaros en Ligue Europa et le revers 2-4 contre Bologne illustrent l’irrégularité à laquelle Amorim s’efforce de remédier. Milan a inscrit neuf buts et en a encaissé dix lors de ces cinq rencontres.

SSC Napoli - AC Milan : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 6 avril 2026, lorsque Napoli s’est imposé 1-0 à domicile en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, Napoli en a remporté quatre et Milan une seule. L’unique victoire milanaise date de septembre 2025, sur le score de 2-1 à San Siro. Napoli a également battu Milan 2-0 en Supercoupe d’Italie en décembre 2025.