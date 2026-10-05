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Comment obtenir des billets pour Sporting CP vs LASK : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Sporting CP affronte le LASK en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Le Sporting CP affronte le LASK le mercredi 21 octobre 2026 à l’Estádio José Alvalade de Lisbonne.

Lors de leurs trois précédentes confrontations européennes en UEFA Europa League, le club autrichien du LASK possède l’avantage dans les face-à-face avec deux victoires contre une pour le Sporting. Leur rencontre la plus mémorable remonte à octobre 2020, lorsque le LASK a surpris le Sporting avec une convaincante victoire 4-1 à l’extérieur, à l’Alvalade, lors des qualifications de l’Europa League.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Sporting CP vs LASK, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Sporting CP vs LASK en Ligue des champions ?

Sporting CP vs LASK débute à l’Estádio José Alvalade de Lisbonne, le mercredi 21 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 3
Estadio Jose Alvalade

Comment acheter des billets pour Sporting CP vs LASK en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Sporting CP vs LASK de l’UEFA Champions League à l’Estádio José Alvalade de Lisbonne, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Plateformes officielles des clubs

  • Site officiel et application du Sporting CP : C’est le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets grand public ou pour les tribunes réservées aux supporters locaux. Les billets sont d’abord mis en vente pour les membres du club (Sócios), puis les places restantes sont ouvertes au grand public.
  • Billetterie de l’Estádio José Alvalade : Vous pouvez acheter vos billets directement au guichet du stade à Lisbonne à l’approche du match ou le jour même, sous réserve de disponibilité.
  • Secteur visiteurs du LASK (pour les supporters visiteurs) : Les supporters visiteurs doivent acheter directement via le portail officiel de billetterie du LASK, car les contingents de places du parcage visiteurs sont gérés par le club visiteur.

Combien coûtent les billets pour Sporting CP vs LASK en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de l’UEFA Champions League entre le Sporting CP et le LASK à l’Estádio José Alvalade varient selon que vous les achetiez via les ventes officielles du club ou sur des plateformes de billetterie secondaires.

1. Prix officiels du club (Estádio José Alvalade)

  • Admission générale / non-membres : Les billets officiels à leur valeur faciale se situent généralement entre 25 € et 75 €, selon la catégorie de siège (derrière les buts ou places centrales en tribune latérale).
  • Membres du club (Sócios) : Les membres du Sporting CP bénéficient généralement de tarifs réduits à partir d’environ 15 € à 40 €.
  • Offres VIP et hospitalité : Les prestations officielles d’hospitalité et les sièges exécutifs premium vont de 150 € à 350 €+, avec accès au salon et restauration avant-match inclus.

2. Marchés secondaires de billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l’emplacement des sièges :

  • Places d’entrée de gamme (tribune supérieure / derrière le but) : Les prix de départ chez les revendeurs autorisés et agrégateurs se situent généralement entre 35 € et 75 €.
  • Places intermédiaires et en tribune latérale : Les places centrales ou en tribune basse coûtent généralement entre 75 € et 130 €.
  • Secteur visiteurs (supporters du LASK) : Les contingents du parcage visiteurs vendus directement par le LASK sont fixés à des prix standard plafonnés par l’UEFA pour les supporters visiteurs, généralement autour de 30 € à 45 €.

Sporting CP vs LASK en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Sporting CP vs LASK

Le Sporting CP a enregistré trois victoires et deux matches nuls lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec 10 buts marqués et quatre encaissés sur cette série. Son résultat le plus récent est un match nul 2-2 contre Arouca en Liga Portugal, après avoir également fait match nul 1-1 face à Famalicão. Le temps fort de cette séquence a été une victoire 3-1 contre Galatasaray en Ligue des champions, tandis qu’un succès 4-0 à l’extérieur contre Rio Ave s’est aussi distingué comme une performance marquante sur le plan national.

Le LASK a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre Sturm Graz en Bundesliga autrichienne, et il s’est également incliné 1-0 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions. Du côté des points positifs, une victoire 6-1 contre le Deutschlandsberger SC en ÖFB Cup et un succès 3-1 à l’extérieur face à Wolfsberger AC montrent qu’il peut répondre présent lorsque les conditions lui conviennent.

SCP

SCP - Forme

RA
V0-4
NAC
V2-0
GAL
V3-1
FAM
N1-1
ARO
N2-2
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LAS

LAS - Forme

DSC
V1-6
AEK
D1-0
SGR
D2-1
HAR
N3-3
FVI
V2-1
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Sporting CP vs LASK : historique récent des confrontations directes

L’historique des confrontations entre ces clubs est bref mais notable. La rencontre la plus récente remonte à octobre 2020, lorsque le LASK s’est imposé 4-1 à l’Alvalade lors des qualifications de l’Europa League, un résultat qui reste le moment marquant de cette série. Avant cela, le LASK avait battu le Sporting 3-0 en phase de groupes de l’Europa League en décembre 2019, après que le Sporting avait remporté la première rencontre entre les deux équipes 2-1 à domicile en octobre de la même année. Sur les trois matches répertoriés, le LASK a l’avantage avec deux victoires contre une pour le Sporting.

Face à face

Sporting CPNulLASK
1
0
2
Europa League Qualification
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
FDM
Ligue Europa
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
0
FDM
Ligue Europa
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
FDM
3Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/3
Les deux équipes ont marqué2/3
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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