Southampton reçoit Burnley le mercredi 9 décembre 2026 au St. Mary's Stadium, à Southampton.

Leur dernière rencontre officielle a eu lieu en FA Cup, en février 2025. Burnley s’était alors imposé de justesse 1-0 au St. Mary's Stadium. Sur leurs cinq dernières confrontations répertoriées, les deux équipes comptent chacune deux victoires, pour un match nul.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Southampton-Burnley, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Southampton-Burnley en Championship ?

Southampton-Burnley se joue au St. Mary's Stadium, à Southampton, le mercredi 9 décembre 2026.

Championship - Journée 20 9 déc. 2026 - 15:00 St. Mary's Stadium

Comment acheter des billets pour Southampton-Burnley en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Southampton et Burnley, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetteries officielles des clubs : Achetez directement vos billets sur les billetteries officielles de Southampton FC ou de Burnley FC, dans les contingents habituels réservés aux supporters de l’équipe à domicile et de l’équipe visiteuse.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billetteries officielles des clubs affichent complet, des billets d’entrée classiques sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Southampton-Burnley en Championship ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Championship entre Southampton et Burnley :

1. Billetteries officielles des clubs

Billet adulte standard : Le prix se situe généralement entre 45 € et 60 € environ.

Le prix se situe généralement entre environ. Offres hospitalité et formules premium pour le jour du match : Les prix commencent généralement autour de 135 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix varie selon la demande :

Billets de revente standard : Les prix commencent généralement autour de 45 € à 50 € .

Les prix commencent généralement autour de . Prix moyen à la revente : Les prix vont de 70 € à plus de 120 €.

Southampton-Burnley en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Southampton et de Burnley

Southampton compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties en Championship. Son dernier match s’est soldé par une défaite 1-0 contre Preston North End, après un nul 1-1 face à West Bromwich Albion. Southampton avait auparavant montré ses qualités offensives en inscrivant quatre buts contre Queens Park Rangers lors d’une victoire 4-1. Sur ces cinq matches, le club a marqué huit buts et en a encaissé trois.

Le bilan récent de Burnley est d’un match nul, d’un match nul et de trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Le club s’est incliné 5-4 contre Cardiff City lors de sa dernière sortie, un résultat qui souligne ses faiblesses défensives. Burnley a également perdu 4-1 contre Lincoln City et 2-1 face à Wolverhampton Wanderers durant cette série. Il a marqué sept buts en cinq matches, mais en a encaissé 13.

Southampton-Burnley : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en FA Cup, en février 2025, lorsque Burnley s’est imposé 1-0 au St. Mary's Stadium. Leurs cinq dernières confrontations répertoriées, disputées en Premier League et en FA Cup, ont donné lieu à un bilan équilibré. Southampton en a remporté deux, Burnley deux également, et la dernière s’est terminée par un match nul. Les deux équipes ont marqué de nombreux buts au fil de ces cinq rencontres.