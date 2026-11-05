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UEFA Nations League B
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Comment obtenir des billets pour Slovénie-Suisse : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA

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Suisse

La Slovénie affronte la Suisse en Ligue des nations B de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets.

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale prometteuse : la Slovénie reçoit la Suisse au stade Stožice, à Ljubljana. Les deux sélections européennes abordent cette rencontre de la phase de groupes avec de la qualité et de la motivation, ce qui en fait l’un des matches les plus attendus du calendrier footballistique.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la date du match, le lieu, les catégories de prix et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débutera Slovénie-Suisse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Slovénie-Suisse se disputera au stade Stožice, à Ljubljana. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche du match.

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UEFA Nations League B - Journée 5
Stozice Stadium, Ljubljana

Où acheter des billets pour Slovénie-Suisse ?

Les billets officiels sont mis en vente par le distributeur principal de la fédération qui accueille le match, Eventim Slovenia, chargé de la vente habituelle au grand public pour les rencontres à domicile de la sélection nationale. Les supporters ont intérêt à s’inscrire et à réserver tôt, dès l’ouverture de la vente au grand public, pour obtenir des places dans le contingent standard.

Si le contingent officiel est épuisé ou si le secteur souhaité n’est plus disponible, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution lorsque les billets sont épuisés sur le site officiel.

Combien coûtent les billets pour Slovénie-Suisse ?

Les billets officiels vendus par Eventim commencent à 26 € pour des places standard. Le prix dépend de la catégorie du secteur et de la vue offerte dans le stade Stožice.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix tournent autour de 63 € lorsque les places standard destinées au grand public sont épuisées sur les plateformes officielles.

Slovénie-Suisse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Slovénie et de la Suisse

La Slovénie compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, avec six buts marqués et six encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre la Croatie, après un nul 1-1 face à Chypre. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue au Monténégro, où elle s’est imposée 3-2. Ces résultats et ces buts témoignent de l’irrégularité d’une équipe encore à la recherche de constance.

La Suisse affiche une forme récente nettement meilleure. L’équipe de Yakin a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant le revers 3-1 contre l’Argentine en quart de finale de la Coupe du monde. Avant cet échec, elle avait battu la Colombie aux tirs au but après un nul 0-0, dominé l’Algérie 2-0 et pris le dessus sur le Canada 2-1. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a marqué neuf buts et en a encaissé cinq. Quatre victoires consécutives lui avaient permis d’engranger de la confiance avant la défaite contre l’Argentine.

SVN

SVN - Forme

CRO
D2-1
SCO
N0-0
MKD
V2-0
SUI
D2-1
SCO
V1-2
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SUI

SUI - Forme

ARG
D3-1
MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Slovénie-Suisse : les dernières confrontations

Le dernier duel entre les deux équipes s’est achevé sur un score de 0-0, lors d’un match nul en qualifications pour la Coupe du monde à Ljubljana en octobre 2025. Il faisait suite à une victoire 3-0 de la Suisse lors du match aller, en septembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Suisse présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Slovénie et un match nul.

Face à face

SlovénieNulSuisse
1
1
3
UEFA Nations League B
Suisse badge
Suisse
SUI
2
Slovénie badge
Slovénie
SVN
1
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Slovénie badge
Slovénie
SVN
0
Suisse badge
Suisse
SUI
0
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Suisse badge
Suisse
SUI
3
Slovénie badge
Slovénie
SVN
0
FDM
European Championship Qualification
Suisse badge
Suisse
SUI
3
Slovénie badge
Slovénie
SVN
2
FDM
European Championship Qualification
Slovénie badge
Slovénie
SVN
1
Suisse badge
Suisse
SUI
0
FDM
4Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

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