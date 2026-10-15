Comment obtenir des billets pour Slovénie-Suisse : prix, informations sur le match de Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA, ventes de dernière minute et plus encore

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale prometteuse : la Slovénie reçoit la Suisse au stade Stožice, à Ljubljana. Les deux équipes européennes abordent cette rencontre de phase de groupes avec de la qualité et de la motivation, ce qui en fait l’un des matches les plus attendus du calendrier footballistique.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la date du match, le stade, les catégories de prix et la marche à suivre pour obtenir vos places.

À quelle heure débute Slovénie-Suisse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match Slovénie-Suisse se déroulera au stade Stožice, à Ljubljana. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Où acheter des billets pour Slovénie-Suisse ?

Les billets officiels sont mis en vente par Eventim Slovenia, le distributeur principal de la fédération hôte, qui assure la vente au grand public pour les matches à domicile de l’équipe nationale. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire et de réserver dès l’ouverture de la vente générale pour obtenir des places dans les catégories standard.

Si les billets mis en vente par le distributeur officiel sont épuisés ou si les places dans la zone souhaitée ne sont plus disponibles, les plateformes de revente comme StubHub constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Slovénie-Suisse ?

Les billets officiels vendus par Eventim commencent à 26 € pour des places standard. Le prix dépend de la catégorie de la tribune et de la vue offerte à l’intérieur du stade Stožice.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 63 € lorsque les places standard destinées au grand public sont épuisées sur les sites de vente officiels.

Slovénie-Suisse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Slovénie et de la Suisse

La Slovénie compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec six buts marqués et six encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 face à la Croatie, après un nul 1-1 contre Chypre. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue à l’extérieur face au Monténégro (3-2). Ces résultats irréguliers, comme son bilan de buts, témoignent d’une équipe encore à la recherche de constance.

La Suisse affiche une forme récente nettement meilleure. L’équipe de Yakin a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Sa seule défaite a été concédée face à l’Argentine en quart de finale de la Coupe du monde (3-1). Avant ce revers, elle avait battu la Colombie aux tirs au but après un nul 0-0, dominé l’Algérie 2-0 et pris le dessus sur le Canada 2-1. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a marqué neuf buts et en a encaissé cinq. Ses quatre victoires consécutives lui avaient permis de gagner en confiance avant la défaite contre l’Argentine.

Slovénie-Suisse : Les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est achevée sur un nul 0-0 à Ljubljana, lors des qualifications pour la Coupe du monde en octobre 2025. Ce résultat faisait suite à une victoire 3-0 de la Suisse au match aller, en septembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Suisse présente le meilleur bilan avec trois victoires, contre une pour la Slovénie et un match nul.



