Le Slovan Bratislava affronte le VfB Stuttgart le mercredi 14 octobre 2026 à l'Estadio Benito Villamarin de Séville.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées lors de la phase de ligue de la Ligue des champions 2024-2025, où le VfB Stuttgart s'était imposé 3-1 à l'extérieur à Bratislava. Le Slovan Bratislava sera à la recherche de sa toute première victoire en compétition contre le VfB Stuttgart, après avoir enregistré un match nul et deux défaites en trois confrontations européennes dans l'histoire.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Slovan Bratislava - VfB Stuttgart, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Slovan Bratislava - VfB Stuttgart en Ligue des champions ?

Le match Slovan Bratislava - VfB Stuttgart débute à l'Estadio Benito Villamarin de Séville, le mercredi 14 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 National Football Stadium

Comment acheter des billets pour Slovan Bratislava - VfB Stuttgart en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions Slovan Bratislava - VfB Stuttgart au stade Tehelné pole, suivez ces principaux canaux d'achat :

Portail officiel de billetterie du Slovan Bratislava : La source principale et la plus sûre pour les billets dans les tribunes locales est le site officiel de billetterie du club (vstupenky.skslovan.com). Un accès prioritaire est généralement accordé d'abord aux abonnés, puis aux membres, avant que le stock restant ne soit mis en vente pour le grand public.

Secteur visiteurs du VfB Stuttgart : Si vous soutenez le VfB Stuttgart, les billets pour le secteur visiteurs sont distribués exclusivement via la boutique officielle de billetterie du VfB Stuttgart et les contingents réservés aux membres. Les supporters visiteurs doivent réserver directement auprès du club visiteur.

Guichet du stade Tehelné pole : Sous réserve de disponibilité, des billets physiques peuvent être achetés au guichet du stade le jour du match à partir d'1,5 heure avant le coup d'envoi, même si les grandes affiches de Ligue des champions se vendent généralement en ligne au préalable.

Plateformes du marché secondaire : Si les ventes primaires sont épuisées, des billets sont souvent mis en vente sur des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub , même si les prix dépassent alors la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Slovan Bratislava - VfB Stuttgart en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA Slovan Bratislava - VfB Stuttgart varient selon la catégorie de billet et le canal d'achat :

1. Prix officiels à la valeur faciale

Catégories domicile (Tehelné pole) : Les prix des billets grand public pour les secteurs locaux vont généralement de 30 € à 90 € selon le niveau, la tribune (derrière le but ou tribune principale) et la catégorie de place.

Supporters visiteurs (secteur visiteurs) : En vertu du règlement de l'UEFA, le prix des billets pour les supporters visiteurs en Ligue des champions est plafonné à un maximum de 60 € .

VIP & hospitalité : Les offres premium et VIP vont de 150 € à 350 €+ par billet, selon les prestations incluses en matière de restauration, de boissons et de sièges en loge.

2. Marché secondaire des billets

Si les ventes primaires via les canaux officiels des clubs sont épuisées, les prix des billets en revente sur des plateformes secondaires telles que StubHub commencent généralement autour de 95 € à 140 € pour des places standard, tandis que les catégories les plus demandées ou offrant une vue centrale se situent en moyenne entre 250 € et 320 €.

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Slovan Bratislava et du VfB Stuttgart

Le Slovan Bratislava a enregistré une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, avec sept buts marqués et quatorze encaissés. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un match nul 3-3 contre Zilina dans l'élite slovaque. Le point le plus bas de cette série a été une défaite 6-1 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, et le club s'est aussi incliné 2-0 contre le DAC 1904 Dunajska Streda en championnat. Sa seule victoire est arrivée en qualifications de la Ligue des champions, avec un succès 2-1 à l'extérieur sur le terrain du NK Celje.

Le VfB Stuttgart a remporté deux matches, n'a fait aucun nul et a perdu deux fois sur ses cinq dernières rencontres, avec dix buts marqués et neuf encaissés. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre Hoffenheim en Bundesliga. Le temps fort de sa série récente a été une victoire 3-1 en Ligue des champions contre le Viking FK, et Stuttgart a aussi battu le FC Koeln 4-1 en Bundesliga. Stuttgart a subi plus tôt dans cette séquence une lourde défaite 5-1 contre le Bayern Munich.

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue des champions 2024-2025, lorsque Stuttgart s'est imposé 3-1 à Bratislava le 21 janvier 2025. Les clubs se sont aussi affrontés en qualifications de la Ligue Europa en août 2010, avec une victoire 1-0 de Stuttgart à Bratislava avant un match nul 2-2 au retour à Stuttgart. Sur l'ensemble des trois confrontations enregistrées, Stuttgart compte une victoire et un match nul, tandis que le Slovan n'a pas encore enregistré de victoire.