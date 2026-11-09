Le Slovan Bratislava reçoit le Real Betis le mardi 24 novembre 2026 au stade national de football, à Bratislava.

Le ŠK Slovan Bratislava et le Real Betis ne se sont jamais affrontés en compétition officielle. Cette rencontre de Ligue des champions de l’UEFA sera donc leur toute première confrontation officielle. Prévu au stade Tehelné pole, ce match représente une étape cruciale pour les deux clubs, qui chercheront à prendre des points dans la phase de ligue élargie de la Ligue des champions.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Slovan Bratislava - Real Betis en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Slovan Bratislava - Real Betis sera donné le mardi 24 novembre 2026 au stade national de football, à Bratislava.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 National Football Stadium

Comment acheter des billets pour Slovan Bratislava - Real Betis en Ligue des champions ?

Voici les options et les canaux disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Galatasaray et Aston Villa au RAMS Park :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Consultez les sites officiels du ŠK Slovan Bratislava et du Real Betis pour connaître les modalités de vente aux membres, de mise en vente au grand public et de vente aux guichets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Slovan Bratislava - Real Betis en Ligue des champions ?

Voici les prix estimés pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le Slovan Bratislava et le Real Betis, selon le canal de vente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard / entrée générale : De 30 € à 90 € environ , selon la catégorie et l’emplacement des places.

De , selon la catégorie et l’emplacement des places. Formules VIP et hospitalités : Généralement à partir de 150 € à 350 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Tribunes hautes / places en angle : Les places standard en tribune haute ou offrant une vue depuis un angle coûtent à partir de 30 € à 135 € environ .

Les places standard en tribune haute ou offrant une vue depuis un angle coûtent à partir de . Tribunes latérales / tribunes basses : Les prix se situent généralement entre 160 € et 250 € et plus .

Les prix se situent généralement entre . Emplacements premium / très demandés : Les prix moyens à la revente peuvent atteindre 280 € à 400 € et plus, en raison de la forte demande pour les matches de Ligue des champions.

Slovan Bratislava - Real Betis en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Slovan Bratislava et du Real Betis

Le Slovan Bratislava compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une défaite 4-0 contre la Roma en Ligue des champions, après une victoire 3-0 face au Spartak Trnava en 1. Liga slovaque. Durant cette série, il s’est également incliné 3-0 contre le VfB Stuttgart sur la scène européenne. Ses autres points proviennent d’un nul 1-1 contre Skalica et d’une victoire 2-1 à l’extérieur face à Komarno.

Le Real Betis a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Lors de sa dernière sortie, il s’est imposé 1-0 contre Feyenoord en Ligue des champions. Il a également battu Porto 3-2 sur la scène européenne durant cette période. Sa défaite 5-2 contre Barcelone est son seul revers, tandis qu’une victoire 5-2 contre Osasuna et un nul 1-1 face au Deportivo de A Coruna complètent ce bilan. Le Betis a inscrit onze buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres.

Slovan Bratislava - Real Betis : historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible concernant d’éventuelles rencontres précédentes entre le Slovan Bratislava et le Real Betis. Ce match pourrait être la première confrontation officielle entre les deux clubs.