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Comment obtenir des billets pour Slavia Prague-Arsenal : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Slavia Prague affronte Arsenal en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Historiquement, Arsenal affiche un net avantage face au Slavia Prague, avec notamment une victoire 3-0 à la Fortuna Arena en novembre 2025.

Arsenal se rend à Prague avec l’objectif de rebondir après ses récents revers sur la scène nationale et de poursuivre sur sa lancée en compétition européenne après un bon début lors des matches de groupe.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Slavia Prague-Arsenal, notamment où les acheter et combien ils coûtent, avec GOAL.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le Slavia Prague et Arsenal ?

Le coup d’envoi de Slavia Prague-Arsenal sera donné à la Fortuna Arena, à Prague, le mercredi 4 novembre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 4
Fortuna Arena

Comment acheter des billets pour Slavia Prague-Arsenal en Ligue des champions ?

Voici les principales possibilités pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre le Slavia Prague et Arsenal :

  • Site officiel du Slavia Prague : En tant que club recevant à la Fortuna Arena de Prague, le Slavia Prague gère la distribution initiale des billets. La priorité est généralement accordée aux membres du club, aux abonnés et aux adhérents du programme de fidélité avant que les places restantes ne soient proposées au grand public.
  • Site officiel d’Arsenal : Pour les supporters qui font le déplacement, Arsenal reçoit un quota officiel de billets pour le secteur visiteurs, mis en vente sur sa billetterie officielle. Ils sont attribués aux membres éligibles selon le programme Away Scheme du club, leurs crédits accumulés pour les déplacements et un système de tirage au sort.
  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions une fois les quotas initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Slavia Prague-Arsenal en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le Slavia Prague et Arsenal varie selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Billetteries officielles des clubs

  • Places standard dans les tribunes locales : Généralement de 85 € à 115 € (les catégories standard les moins chères débutant autour de 85 € à 95 €).
  • Secteur visiteurs (supporters d’Arsenal) : Généralement de 95 € à 130 €.
  • Places premium et prestations d’hospitalité : Généralement de 150 € à 250 €, avec habituellement accès à des buffets d’avant-match et à des salons.
  • Loges privatives : Des espaces privés pour les groupes, proposés de 500 € à 1 000 € par match selon les prestations du forfait et l’inclusion ou non d’un service de restauration.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

  • Billets standard revendus : Les prix fluctuent selon la demande et débutent généralement au-dessus du tarif initial, autour de 270 € à 350 € et plus selon l’emplacement exact des places.
  • Revente de places VIP et de prestations d’hospitalité : Les forfaits d’hospitalité premium et les places centrales offrant une vue privilégiée coûtent souvent 1 200 € à 1 600 € et plus.

Slavia Prague-Arsenal en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Slavia Prague et d’Arsenal

Le Slavia Prague aborde la rencontre en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face à Lens en Ligue des champions, sur le score de 3-2. Depuis, il a battu Teplice 2-0 et Viktoria Plzen 2-1 en First League, puis largement dominé le FK Varnsdorf 5-1 en coupe. Sur ces cinq rencontres, le Slavia a inscrit 14 buts et n’en a encaissé que six.

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches, mais s’est lourdement incliné 3-0 face à Brighton lors de sa plus récente rencontre de Premier League. Avant ce revers, le club avait battu Sunderland 2-0 en championnat et signé une victoire 1-0 sur le terrain du SSC Napoli en Ligue des champions. Arsenal a marqué huit buts et en a encaissé quatre lors de ses cinq dernières rencontres.

SLP

SLP - Forme

VPL
V2-1
ZLI
V0-1
SAB
D2-0
HRA
N0-0
FB
N2-2
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ARS

ARS - Forme

BHA
D3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
N2-2
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Slavia Prague-Arsenal : les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Ligue des champions en novembre 2025, lorsqu’Arsenal s’était imposé 3-0 à la Fortuna Arena. Les deux clubs se sont également affrontés deux fois en Ligue Europa en avril 2021 : Arsenal avait gagné 4-0 à Prague, après un match aller terminé sur le score de 1-1 à l’Emirates. Sur les cinq confrontations recensées face au Slavia Prague, Arsenal compte quatre victoires et un nul. Son succès 7-0 en Ligue des champions en octobre 2007 reste le résultat le plus large de ces duels.

Face à face

Slavia PragueNulArsenal
0
2
3
Ligue des Champions
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FDM
Ligue Europa
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FDM
Ligue Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
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Slavia Prague
SLP
1
FDM
Ligue des Champions
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FDM
Ligue des Champions
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
FDM
1Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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