Sheffield United reçoit West Ham United le vendredi 4 décembre 2026 à Bramall Lane, à Sheffield.

La dernière confrontation officielle entre les deux équipes remonte à janvier 2024. Elle s’était soldée par un match nul 2-2 à Bramall Lane, en Premier League. Avant cela, West Ham avait remporté une victoire confortable 2-0 face à Sheffield United au London Stadium, en septembre 2023.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Sheffield United contre West Ham United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Championship entre Sheffield United et West Ham United ?

Le coup d’envoi de Sheffield United contre West Ham United sera donné à Bramall Lane, à Sheffield, le vendredi 4 décembre 2026.

Championship - Journée 19 4 déc. 2026 - 15:00 Bramall Lane

Comment acheter des billets pour le match de Championship entre Sheffield United et West Ham United ?

Pour acheter des billets pour ce match de Championship entre Sheffield United et West Ham United, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter directement la billetterie officielle de Sheffield United pour les places réservées aux supporters de l’équipe à domicile, ou le site officiel de West Ham United pour connaître les modalités de vente aux membres et les places attribuées aux supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Championship entre Sheffield United et West Ham United ?

Voici une estimation du prix des billets pour le match de Championship entre Sheffield United et West Ham United :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes : Ils coûtent généralement entre 25 £ et 45 £ , selon la catégorie de places et la tribune.

Ils coûtent généralement entre , selon la catégorie de places et la tribune. Billets à tarif réduit et pour les jeunes : Ils coûtent généralement entre 15 £ et 25 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Billets revendus : Les prix commencent généralement autour de 40 £ à 60 £ pour des places standard en tribune haute ou basse.

Les prix commencent généralement autour de pour des places standard en tribune haute ou basse. Billets premium ou très demandés : Les prix se situent généralement entre 80 £ et plus de 150 £, selon les disponibilités et l’emplacement exact de la place.

Sheffield United contre West Ham United en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Sheffield United et de West Ham United

Sheffield United aborde ce match avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres de Championship. Son résultat le plus récent est une victoire 2-3 sur le terrain de Preston North End. Après avoir battu Wrexham 1-0, le club a fait match nul 1-1 contre Derby County. Sur ces cinq matches, Sheffield United a marqué sept buts et en a encaissé sept. Le club a remporté trois de ses quatre derniers matches de championnat.

West Ham compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship. Son résultat le plus récent est un nul 3-3 sur le terrain de Cardiff City, après une défaite 1-3 à domicile contre West Bromwich Albion. Plus tôt dans cette série, West Ham avait gagné 0-6 à Lincoln City et 0-1 à Swansea City. Le club a marqué 13 buts et en a encaissé 13 au cours de ces cinq rencontres.

Sheffield United contre West Ham United : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à janvier 2024, lorsque Sheffield United et West Ham avaient fait match nul 2-2 à Bramall Lane en Premier League. Avant cela, West Ham s’était imposé 2-0 au London Stadium en septembre 2023. Sur les cinq dernières confrontations recensées, West Ham a l’avantage avec trois victoires contre une pour Sheffield United, et un nul. West Ham a inscrit 11 buts lors de ces cinq rencontres, contre cinq pour Sheffield United.