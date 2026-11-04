Le Shakhtar Donetsk reçoit Fenerbahçe le mercredi 25 novembre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Leurs confrontations officielles les plus marquantes remontent au troisième tour de qualification de la Ligue des champions de l'UEFA 2015-2016. Après un match aller fermé conclu sur un nul 0-0 à Istanbul, le Shakhtar a largement remporté le retour 3-0 pour se qualifier.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre Shakhtar Donetsk et Fenerbahçe ?

Le coup d'envoi de Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe sera donné le mercredi 25 novembre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Comment acheter des billets pour Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe en Ligue des champions ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre le FC Shakhtar Donetsk et Fenerbahçe :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les sites officiels du FC Shakhtar Donetsk et de Fenerbahçe SK pour vous renseigner sur les éventuels quotas de billets réservés aux supporters, les périodes de vente aux membres et les ventes au grand public pour leurs rencontres européennes.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les quotas de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe en Ligue des champions ?

Voici les estimations de prix pour le match de Ligue des champions de l'UEFA entre Shakhtar Donetsk et Fenerbahçe :

1. Canaux officiels des clubs

Places ordinaires : Les prix se situent généralement entre environ 40 € et 110 €, selon la tribune et la catégorie.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets des clubs sont épuisés lors de la vente initiale, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard et en tribune supérieure : À partir d'environ 125 € à 145 € .

À partir d'environ . Places premium, avec vue depuis les tribunes latérales, et en tribune inférieure : Généralement entre 160 € et 330 € .

Généralement entre . Formules VIP et loges : Les prix peuvent atteindre 550 € à 600 €, voire plus, selon les disponibilités.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

La forme du Shakhtar Donetsk et de Fenerbahçe

Le Shakhtar Donetsk a enregistré quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, inscrivant neuf buts et en encaissant quatre. Sa dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-0 contre l'Inter Milan en Ligue des champions, qui a mis fin à une série comprenant une victoire 3-1 face à l'AEK Athènes dans cette même compétition et un succès 2-1 contre le FC Kolos Kovalivka en championnat d'Ukraine. Le Shakhtar avait remporté quatre matches consécutifs avant ce revers contre l'Inter.

Fenerbahçe compte deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 contre le Slavia Prague en Ligue des champions. Il faisait suite à une lourde défaite 6-0 face à Aston Villa sur la scène européenne, même si une victoire 3-0 contre Alanyaspor en Süper Lig a montré que Fenerbahçe pouvait obtenir des résultats sur le plan national. Sur ces cinq rencontres, le club a marqué sept buts et en a encaissé onze.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à avril 2022, lorsque Fenerbahçe a battu le Shakhtar Donetsk 1-0 en amical. Auparavant, les deux équipes s'étaient affrontées à deux reprises lors des qualifications pour la Ligue des champions en 2015 : après un match aller sans but à Istanbul, le Shakhtar avait remporté le retour 3-0 à domicile. Sur les quatre confrontations répertoriées, Fenerbahçe compte une victoire, le Shakhtar une victoire, et deux matches se sont terminés sur un nul.