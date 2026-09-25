Le Shakhtar Donetsk affronte l’AEK Athènes le mercredi 14 octobre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Ce match marque la toute première confrontation officielle en compétition européenne entre les champions d’Ukraine et les poids lourds grecs. Les deux clubs abordent ce duel en quête de points précieux dès le début de la phase de ligue unique afin de renforcer leurs espoirs de qualification pour les phases à élimination directe.

Laissez GOAL vous présenter tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Shakhtar Donetsk - AEK Athènes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Shakhtar Donetsk - AEK Athènes en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Shakhtar Donetsk - AEK Athènes sera donné à Stamford Bridge, à Londres, le mercredi 14 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Comment acheter des billets pour Shakhtar Donetsk - AEK Athènes en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le Shakhtar Donetsk et l’AEK Athènes, vous pouvez suivre ces principales options :

Canaux officiels des clubs : Consultez les portails officiels de billetterie du Shakhtar Donetsk ou de l’AEK Athènes une fois la vente des billets ouverte aux membres du club, aux abonnés ou au grand public.

Vente via le site neutre/stade hôte : Comme le Shakhtar Donetsk dispute certains matches européens à domicile sur des sites neutres désignés, comme Stamford Bridge à Londres, gardez un œil sur le système de billetterie officiel ou le site du stade hôte pour les annonces concernant la mise en vente grand public.

Combien coûtent les billets pour Shakhtar Donetsk - AEK Athènes en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le Shakhtar Donetsk et l’AEK Athènes à Stamford Bridge varie en fonction de la catégorie de siège, de la phase de vente et de la plateforme :

Admission générale officielle : Les billets standard distribués via les canaux officiels des clubs et du stade hôte varient généralement de 50 € à 150 € selon la catégorie de placement (tribune derrière les buts ou tribune latérale/centrale).

Offres VIP et hospitalité : Les offres officielles d’hospitalité, comme les sièges rembourrés Westview, l’accès à une suite ou à une loge exécutive, vont de 200 € à plus de 600 € par billet.

Marché secondaire de revente : Sur les plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub , les billets standard en admission générale commencent actuellement à environ 50 € à 120 € pour des places d’entrée de gamme derrière les buts, et peuvent monter jusqu’à 180 € à 400 € et plus pour des vues centrales en tribune latérale basse.

Shakhtar Donetsk - AEK Athènes en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Shakhtar Donetsk et de l’AEK Athènes

Le Shakhtar Donetsk a enregistré trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions le 10 septembre, tandis qu’il s’est également imposé 2-1 face à Karpaty en Premier League ukrainienne. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 2-0 contre le Polissya Zhytomyr le 29 août.

L’AEK Athènes a remporté trois matches et fait deux nuls lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été un nul 1-1 contre l’Asteras Tripolis en Super League le 13 septembre, après une victoire 1-0 contre le LASK en Ligue des champions le 8 septembre. L’AEK a également signé une victoire 5-0 face à l’Aris Thessaloniki sur cette série, soulignant sa menace offensive dans la compétition nationale.

Shakhtar Donetsk - AEK Athènes : récent bilan des confrontations directes

Aucune rencontre précédente entre le Shakhtar Donetsk et l’AEK Athènes n’est répertoriée dans les données de confrontations directes disponibles. Cette affiche représente la première opposition entre les deux clubs.