Shabab Al Ahli affronte Al Qadsiah dans un match à fort enjeu de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Cette rencontre très attendue promet du spectacle aux supporters de toute la région.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et le prix des billets. Découvrez comment obtenir vos places dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée dans les tribunes.

À quelle heure débute Shabab Al-Ahli Dubai FC contre Al Qadsiah en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles de diffusion pour le match de Ligue des champions Élite de l’AFC entre Shabab Al-Ahli Dubai FC et Al Qadsiah ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en direct confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 11:00

Où acheter des billets pour Shabab Al Ahli contre Al Qadsiah ?

Le meilleur moyen d’obtenir des places est de passer par les billetteries officielles des clubs et de la compétition. Les supporters sont invités à consulter d’abord ces canaux, à mesure que des places sont mises en vente avant le jour du match.

Si les places proposées sur le site officiel sont épuisées, la plateforme de revente Grintahub constitue une autre possibilité. Vous pouvez consulter les places disponibles et acheter vos billets pour ce match de Ligue des champions Élite de l’AFC sur la page dédiée de Grintahub.

Combien coûtent les billets pour Shabab Al Ahli contre Al Qadsiah ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters qui font le déplacement comme des supporters locaux. Sur les canaux officiels des clubs, les billets classiques d’entrée générale pour cette rencontre coûtent à partir de 30 SAR, les tarifs allant généralement jusqu’à 150 SAR pour les places situées dans les tribunes inférieures.

Sur une plateforme de revente comme Grintahub, les billets d’entrée générale sont proposés à partir d’environ 60 SAR. Mieux vaut agir vite pour profiter des prix les plus bas avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Shabab Al-Ahli Dubai FC contre Al Qadsiah en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Shabab Al-Ahli Dubai FC et d’Al Qadsiah

Shabab Al-Ahli compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, soit un bilan de trois victoires, aucun nul et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre Sharjah en ADNOC Pro League, après un revers 2-0 face à Al Hilal en Ligue des champions Élite de l’AFC. Avant ces deux défaites, le club avait battu Al-Ain à deux reprises et Esteghlal 2-0 en Ligue des champions Élite de l’AFC. Sur ces cinq matches, Shabab Al-Ahli a inscrit neuf buts et en a encaissé quatre.

Al Qadsiah compte trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son dernier résultat est une victoire 5-0 contre Al-Gharafa en Ligue des champions Élite de l’AFC, après un succès 6-0 face à Al Riyadh en Saudi Pro League. Sa seule défaite sur cette période est survenue contre Al Hilal, qui l’a emporté 3-2. Al Qadsiah a marqué 15 buts et en a encaissé six au cours de ces cinq rencontres.

Shabab Al-Ahli Dubai FC contre Al Qadsiah : les dernières confrontations

Aucune donnée sur les confrontations récentes entre Shabab Al-Ahli Dubai FC et Al Qadsiah n’est disponible. Des éléments sur leurs précédents face-à-face seront ajoutés dès que les informations seront disponibles.