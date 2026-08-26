Séville affronte Valence le dimanche 13 septembre 2026 à l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan de Séville.

Lors de leur précédente confrontation en championnat, en mars 2026, Valence s'était imposé 2-0 à l'extérieur sur cette même pelouse. Les supporters attendent avec impatience ce choc historique de l'élite espagnole, traditionnel test de force entre deux équipes bien installées dans la compétition.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Séville-Valence, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Séville vs Valence en Liga ?

Séville-Valence se dispute à l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan de Séville, avec des détails sur le coup d'envoi qui restent à confirmer.

LaLiga - Journée 5 11 sept. 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Comment acheter des billets pour Séville vs Valence en Liga ?

Pour acheter des billets pour la prochaine rencontre de Liga entre le Sevilla FC et le Valencia CF, vous pouvez suivre ces étapes habituelles :

Site officiel du club : Le moyen le plus direct et le plus fiable d'obtenir des billets passe par la billetterie officielle sur le site du Sevilla FC, puisque le club reçoit ce match au stade Ramón Sánchez Pizjuán.

Ventes prioritaires pour les membres : Les billets sont généralement d'abord mis à disposition des membres du club et des abonnés, avant d'être proposés au grand public. Surveillez les fenêtres de vente officielles annoncées par le club.

Plateformes de marché secondaire : Si les billets officiels sont épuisés ou si vous recherchez des places précises, les plateformes de revente et d'échange de billets (comme StubHub) proposent souvent des billets pour les affiches de Liga à forte demande.

Guichets du stade : Selon les disponibilités à l'approche du match, il est parfois possible d'acheter des billets directement aux guichets du stade à Séville, même si la disponibilité pour les rencontres populaires est rarement garantie.

Combien coûtent les billets pour Séville vs Valence en Liga ?

Les prix des billets pour la rencontre de Liga entre Séville et Valence varient généralement selon l'emplacement, la catégorie et le fait de les acheter via les canaux officiels du club ou des plateformes de revente secondaire.

Prix de départ : Les billets d'entrée de gamme sur les plateformes de marché secondaire (comme StubHub) commencent généralement autour de 50 € à 55 € (environ l'équivalent de 63 USD) pour les places situées en hauteur ou derrière les buts.

Prix moyens : Les billets en admission générale dans les blocs standards le long de la touche et en tribune tournent souvent autour de 260 € à 270 € (environ l'équivalent de 348 USD) selon la demande et les disponibilités.

Options VIP et hospitalité : Les options de sièges premium et les packages d'hospitalité exécutive avec accès aux salons affichent des tarifs nettement plus élevés, qui augmentent souvent selon le niveau choisi.

Séville vs Valence en Liga : Tout ce qu'il faut savoir

Forme de Séville et de Valence

Séville a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Ses deux résultats les plus récents en Liga sont une victoire 2-1 à domicile contre le Rayo Vallecano et un succès 3-1 à l'extérieur sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, ce dernier étant son match le plus récent, le 22 août. Sa seule défaite sur cette série est intervenue lors d'un match amical de présaison contre le Bayer Leverkusen, sur le score de 2-1. Sur ces cinq matches, Séville a inscrit huit buts et en a encaissé cinq, montrant une capacité régulière à trouver le chemin des filets.

Les cinq derniers matches de Valence racontent une histoire plus contrastée. Son dernier résultat compétitif a été un match nul 0-0 sur le terrain du Celta Vigo le 22 août, pour son ouverture de la Liga. Avant cela, son bilan de présaison comprenait une victoire 2-0 contre Hercules, mais aussi des défaites face au CD Teruel et à Newcastle United. Valence a marqué quatre buts et en a concédé quatre sur l'ensemble de ses quatre matches de présaison, le nul face au Celta ajoutant un clean sheet à son bilan.

Séville vs Valence : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 21 mars 2026, lorsque Valence s'est imposé 2-0 à l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan en Liga. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à l'Estadio Mestalla en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, Valence s'est imposé à deux reprises et Séville une fois, avec également deux matches nuls. Ces cinq rencontres ont produit 10 buts au total.

Classement de Séville et de Valence

Au classement actuel de la Liga, Séville occupe la première place tandis que Valence se situe au 12e rang.