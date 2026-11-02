Séville reçoit le Real Betis le samedi 21 novembre 2026 au stade Ramón Sánchez Pizjuán, à Séville.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 1er mars 2026, les deux équipes se sont quittées sur un match nul spectaculaire (2-2) au stade Benito Villamarín. Avant ce nul riche en buts, le Real Betis s’était imposé avec autorité sur la pelouse de Séville (2-0) au Ramón Sánchez Pizjuán, en novembre 2025.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Séville contre le Real Betis, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Liga entre Séville et le Real Betis ?

Le match entre Séville et le Real Betis se déroule au stade Ramón Sánchez Pizjuán, à Séville, le samedi 21 novembre 2026.

LaLiga - Journée 13 21 nov. 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Séville et le Real Betis ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets pour le derby de Liga entre Séville et le Real Betis :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus direct et le plus fiable d’acheter des billets authentiques est de passer par les billetteries officielles du Sevilla FC (lorsqu’il joue à domicile au Ramón Sánchez Pizjuán) ou du Real Betis (pour les matches au Benito Villamarín).

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Séville et le Real Betis ?

Voici une estimation du prix des billets pour la rencontre de Liga entre Séville et le Real Betis :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Les billets au tarif standard coûtent généralement entre environ 30 € et 150 € .

Les billets au tarif standard coûtent généralement entre environ . Offres hospitalité et VIP : Leur prix se situe généralement entre 350 € et 500 € ou plus par billet.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribune supérieure, derrière les buts ou catégorie 4 : Les prix commencent autour de 100 € à 230 € .

Les prix commencent autour de . Catégories 1 ou 2, ou tribunes latérales inférieures : Les prix vont de 250 € à 450 € .

Les prix vont de . Revente de places VIP ou premium : Les offres d’hospitalité haut de gamme ou les places centrales exclusives coûtent souvent en moyenne de 400 € à plus de 1 000 €, en raison de la forte demande locale et du nombre limité de places disponibles.

Séville - Real Betis en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Séville et du Real Betis

Séville compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-1 face au Real Madrid en Liga. L’équipe s’était également inclinée 1-3 contre Barcelone plus tôt dans cette série. Un nul 3-3 contre Levante et une victoire 1-0 à l’extérieur face au Deportivo de A Coruña constituent ses seuls résultats positifs sur ces cinq rencontres. Séville a marqué six buts et en a encaissé treize sur cette période.

Le Real Betis a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels, pour un nul et une défaite. Son dernier résultat est une victoire 1-0 contre Feyenoord en Ligue des champions, après un succès 3-2 face au FC Porto en Europe et une victoire 5-2 contre Osasuna en championnat. Sa seule défaite a eu lieu face à Barcelone, sur le score de 2-5. Le Betis a marqué onze buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq matches.

Séville - Real Betis : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mars 2026, lorsque le Real Betis et Séville avaient fait match nul 2-2 en Liga au stade Benito Villamarín. Auparavant, Séville s’était incliné 0-2 face au Betis au Ramón Sánchez Pizjuán en novembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Real Betis compte deux victoires, Séville une, tandis que deux matches se sont terminés sur un nul.