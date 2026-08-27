Schalke 04 affronte Elversberg le dimanche 20 septembre 2026 à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Lors de leur confrontation la plus récente, en avril 2026, Schalke s’est imposé 2-1 à l’extérieur face à Elversberg au terme d’un match serré. Avec l’avantage du terrain, Schalke cherchera à s’appuyer sur le soutien de ses bruyants supporters pour prendre les trois points à domicile.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Schalke 04 vs Elversberg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Schalke 04 vs Elversberg en Bundesliga ?

Schalke 04 vs Elversberg se joue à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, avec un coup d’envoi programmé pour cette journée de Bundesliga.

Bundesliga - Journée 4 20 sept. 2026 - 11:30 VELTINS-Arena

Comment acheter des billets de Bundesliga pour Schalke 04 vs Elversberg ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Schalke 04 vs Elversberg à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, plusieurs solutions s’offrent à vous :

Boutique officielle de billetterie du FC Schalke 04 (billets principaux à domicile) : La billetterie en ligne officielle du FC Schalke 04 constitue l’option principale pour acheter des billets à domicile pour les matches à la VELTINS-Arena. Les billets sont généralement mis en vente en priorité pour les membres du club de Schalke, avant une vente au grand public s’il reste des places.

S04 Ticketbörse (plateforme officielle de revente) : Si les places standard sont épuisées sur la plateforme principale, Schalke gère une place de marché secondaire officielle appelée Ticketbörse. Les abonnés qui ne peuvent pas assister au match y remettent leurs places en vente en toute sécurité, au prix facial.

Boutique officielle de billetterie du SV Elversberg (supporters visiteurs) : Les supporters qui souhaitent s’installer dans le parcage visiteurs doivent acheter leurs billets directement via le portail officiel de billetterie du SV Elversberg. Ces contingents pour le bloc visiteurs sont distribués selon les priorités des supporters et des membres d’Elversberg.

Plateformes de billetterie secondaire (revente alternative) : Des places revendues sont proposées sur des places de marché tierces comme StubHub. Les prix sur les marchés secondaires fluctuent souvent selon la demande et peuvent dépasser la valeur faciale officielle.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Schalke 04 vs Elversberg ?

Les prix des billets pour le match Schalke 04 vs Elversberg varient fortement selon que vous les achetez via les canaux officiels des clubs ou sur le marché secondaire :

Billets debout (Stehplatz) : Les billets officiels au prix facial pour les zones debout à la VELTINS-Arena coûtent généralement entre 15 € et 20 €.

Billets assis standard (Sitzplatz) : Les places assises régulières, des catégories 1 à 4, vont de 26 € à 62 €, selon l’emplacement du siège et le niveau du stade.

Marché secondaire officiel (S04 Ticketbörse) : Les billets de revente vendus via la plateforme officielle d’échange de Schalke sont strictement plafonnés à leur valeur faciale d’origine, il faut donc s’attendre à payer entre 15 € et 62 €.

Plateformes de revente tierces : Sur les places de marché secondaires comme StubHub, les prix des billets fluctuent selon la demande et se situent généralement entre 53 € et plus de 150 €.

Schalke 04 vs Elversberg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Schalke 04 et d’Elversberg

Schalke 04 a enregistré trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-5 contre Hallescher FC en DFB-Pokal le 24 août, un résultat obtenu après prolongation. Avant cela, Schalke avait subi deux défaites consécutives 0-3 contre le Real Madrid et l’Atalanta lors de matches amicaux de pré-saison. Ses trois victoires sont intervenues contre Hessen Kassel (5-0), Fagiano Okayama FC (3-1) et lors du match de coupe à Halle. Sur ces cinq matches, Schalke a marqué 10 buts et en a encaissé 14.

Elversberg aborde cette rencontre avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches. Le club a battu le MSV Duisburg 3-1 en DFB-Pokal le 22 août, dans la continuité d’une série qui comprenait un succès 5-2 contre Strasbourg et une victoire 4-1 face à Lorient. Ses seuls points perdus l’ont été lors d’un nul 1-1 contre Majorque. Elversberg a marqué 14 buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches, un bilan qui indique une équipe en grande forme offensive.

Schalke 04 vs Elversberg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu le 12 avril 2026, quand Elversberg recevait Schalke en 2. Bundesliga et s’est incliné 1-2. Sur les cinq dernières confrontations directes, Schalke s’est imposé à trois reprises, pour un match nul et une victoire d’Elversberg. Schalke a également gagné 1-0 à domicile le 8 novembre 2025, tandis que l’unique victoire d’Elversberg sur cette série est arrivée à domicile en mai 2025, quand le club a battu Schalke 1-2. Les deux clubs ont inscrit 11 buts au total sur ces cinq rencontres.

Classement de Schalke 04 et d’Elversberg

Au classement de Bundesliga, Schalke 04 occupe actuellement la 15e place, tandis qu’Elversberg pointe au septième rang.