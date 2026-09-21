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Comment obtenir des billets pour Schalke 04 vs Bayern Munich : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Schalke 04 affronte le Bayern Munich en Bundesliga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Schalke 04 affronte le Bayern Munich le samedi 5 septembre 2026 à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Cette affiche de la 2e journée offre à Schalke une occasion difficile mais précoce de marquer les esprits à domicile après son retour dans l’élite. L’historique favorise largement les visiteurs, puisque le Bayern Munich a dominé les confrontations directes avec cinq victoires consécutives contre Schalke, en inscrivant 21 buts sans en encaisser un seul lors de ces rencontres.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Schalke 04 vs Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga ?

Schalke 04 reçoit le Bayern Munich à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la rencontre.

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Bundesliga - Journée 2
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Comment acheter des billets pour Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match Schalke 04 vs Bayern Munich à la VELTINS-Arena le 5 septembre 2026 :

  • Boutique officielle de billetterie de Schalke 04 : les billets principaux pour les sections à domicile sont distribués directement via le portail de billetterie officiel de Schalke.
  • Portail billetterie du FC Bayern Munich : les billets pour la section visiteurs destinés aux supporters en déplacement sont attribués via le système officiel de billetterie extérieure du Bayern Munich.
  • Bourse officielle aux billets : le club gère une plateforme officielle de revente (Ticketbörse) où les abonnés revendent des billets au prix facial pour des matches individuels.
  • Plateformes secondaires : des options secondaires sont disponibles sur des plateformes comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga ?

Prix des billets pour le match de Bundesliga Schalke 04 vs Bayern Munich à la VELTINS-Arena le 5 septembre 2026, convertis en livres sterling :

  • Billets officiels grand public (domicile & extérieur) : les billets standard sur le marché primaire vont d’environ 13 £ à 60 £+, les sections debout, comme la Nordkurve de Schalke, proposant les prix les plus bas, et les places centrales de catégorie supérieure se situant dans le haut de la fourchette.
  • Offres sur le marché secondaire : sur des agrégateurs de revente comme StubHub, les billets secondaires commencent actuellement entre 125 £ et 153 £, selon l’emplacement dans le stade et la demande en temps réel.
  • Catégories premium & hospitalité : les options de places premium et les e-billets de vendeurs secondaires vérifiés peuvent dépasser 245 £+.

Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Schalke 04 et du Bayern Munich

Schalke aborde la nouvelle saison de Bundesliga avec un bilan mitigé en pré-saison, composé de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est terminée par une défaite 3-0 contre le Real Madrid, et il a été battu sur le même score contre l’Atalanta plus tôt en août. Avant ces revers, Schalke avait enchaîné trois victoires, dont un succès 5-0 contre Hessen Kassel et une victoire 3-1 face à Fagiano Okayama FC. Sur ces cinq matches, le club a marqué 10 buts et en a encaissé neuf.

Le Bayern Munich aborde la saison après avoir remporté ses cinq matches de pré-saison. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-2 contre le FC Heidenheim le 18 août, après un succès 3-1 face au RB Leipzig, puis des victoires contre Aston Villa et Jeju SK. Son résultat le plus marquant a été un 15-0 infligé au club amateur du FC Rottach-Egern. Le Bayern a inscrit 24 buts sur ces cinq matches et en a encaissé cinq.

S04

S04 - Forme

HES
V0-5
ATA
D0-3
RMA
D0-3
HAL
V2-5
FCA
D3-0
But marqué (encaissé)
10/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
FCB

FCB - Forme

RBL
V3-1
HDH
V2-4
BVB
V1-2
VFB
V5-1
OSN
V1-4
But marqué (encaissé)
18/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Schalke 04 vs Bayern Munich : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mai 2023, lorsque le Bayern Munich s’était imposé 6-0 à Munich. Lors des cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, le Bayern a remporté les cinq, Schalke échouant à marquer dans quatre de ces matches. Le Bayern a inscrit 21 buts sans en encaisser un seul sur cette série, avec notamment une victoire 8-0 en septembre 2020.

Face à face

Schalke 04NulBayern Munich
0
0
5
Bundesliga
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Bayern Munich
FCB
6
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Schalke 04
S04
0
FDM
Bundesliga
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Schalke 04
S04
0
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Bayern Munich
FCB
2
FDM
Bundesliga
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Schalke 04
S04
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FDM
DFB-Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FDM
0Buts marqués21
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué0/5

Schalke 04 vs Bayern Munich : classement

Au classement de Bundesliga, Schalke 04 occupe la 15e place tandis que le Bayern Munich pointe au troisième rang avant cette rencontre.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
V
V
N
V
3
FribourgFribourgSCF
4310123+910
N
V
V
V
4
AugsbourgAugsbourgFCA
4211116+57
D
N
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
N
V
D
6
MayenceMayenceM05
4211106+47
V
D
V
N
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
N
D
V
V
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
42118807
V
N
V
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
4121910-15
N
V
D
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
N
V
N
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
N
13
CologneCologneKOE
411269-34
D
N
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
D
D
V
D
16
HambourgHambourgHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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