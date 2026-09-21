Schalke 04 affronte le Bayern Munich le samedi 5 septembre 2026 à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Cette affiche de la 2e journée offre à Schalke une occasion difficile mais précoce de marquer les esprits à domicile après son retour dans l’élite. L’historique favorise largement les visiteurs, puisque le Bayern Munich a dominé les confrontations directes avec cinq victoires consécutives contre Schalke, en inscrivant 21 buts sans en encaisser un seul lors de ces rencontres.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Schalke 04 vs Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga ?

Schalke 04 reçoit le Bayern Munich à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la rencontre.

Bundesliga - Journée 2 5 sept. 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

Comment acheter des billets pour Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match Schalke 04 vs Bayern Munich à la VELTINS-Arena le 5 septembre 2026 :

Boutique officielle de billetterie de Schalke 04 : les billets principaux pour les sections à domicile sont distribués directement via le portail de billetterie officiel de Schalke.

Portail billetterie du FC Bayern Munich : les billets pour la section visiteurs destinés aux supporters en déplacement sont attribués via le système officiel de billetterie extérieure du Bayern Munich.

Bourse officielle aux billets : le club gère une plateforme officielle de revente (Ticketbörse) où les abonnés revendent des billets au prix facial pour des matches individuels.

Plateformes secondaires : des options secondaires sont disponibles sur des plateformes comme StubHub .

Combien coûtent les billets pour Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga ?

Prix des billets pour le match de Bundesliga Schalke 04 vs Bayern Munich à la VELTINS-Arena le 5 septembre 2026, convertis en livres sterling :

Billets officiels grand public (domicile & extérieur) : les billets standard sur le marché primaire vont d’environ 13 £ à 60 £+ , les sections debout, comme la Nordkurve de Schalke, proposant les prix les plus bas, et les places centrales de catégorie supérieure se situant dans le haut de la fourchette.

Offres sur le marché secondaire : sur des agrégateurs de revente comme StubHub , les billets secondaires commencent actuellement entre 125 £ et 153 £ , selon l’emplacement dans le stade et la demande en temps réel.

Catégories premium & hospitalité : les options de places premium et les e-billets de vendeurs secondaires vérifiés peuvent dépasser 245 £+ .

Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Schalke 04 et du Bayern Munich

Schalke aborde la nouvelle saison de Bundesliga avec un bilan mitigé en pré-saison, composé de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est terminée par une défaite 3-0 contre le Real Madrid, et il a été battu sur le même score contre l’Atalanta plus tôt en août. Avant ces revers, Schalke avait enchaîné trois victoires, dont un succès 5-0 contre Hessen Kassel et une victoire 3-1 face à Fagiano Okayama FC. Sur ces cinq matches, le club a marqué 10 buts et en a encaissé neuf.

Le Bayern Munich aborde la saison après avoir remporté ses cinq matches de pré-saison. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-2 contre le FC Heidenheim le 18 août, après un succès 3-1 face au RB Leipzig, puis des victoires contre Aston Villa et Jeju SK. Son résultat le plus marquant a été un 15-0 infligé au club amateur du FC Rottach-Egern. Le Bayern a inscrit 24 buts sur ces cinq matches et en a encaissé cinq.

Schalke 04 vs Bayern Munich : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mai 2023, lorsque le Bayern Munich s’était imposé 6-0 à Munich. Lors des cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, le Bayern a remporté les cinq, Schalke échouant à marquer dans quatre de ces matches. Le Bayern a inscrit 21 buts sans en encaisser un seul sur cette série, avec notamment une victoire 8-0 en septembre 2020.

Schalke 04 vs Bayern Munich : classement

Au classement de Bundesliga, Schalke 04 occupe la 15e place tandis que le Bayern Munich pointe au troisième rang avant cette rencontre.