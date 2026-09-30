Schalke 04 affronte Mayence 05 le samedi 17 octobre 2026 à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Leur dernière confrontation, le 5 mai 2023, s’était soldée par une victoire à l’extérieur 3-2 de Schalke en Bundesliga. Schalke s’était également imposé 1-0 lors de leur plus récente opposition à domicile à la VELTINS-Arena en novembre 2022.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Schalke 04 vs Mayence 05, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Schalke 04 vs Mayence 05 en Bundesliga ?

Le match Schalke 04 vs Mayence 05 débutera à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, le samedi 17 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 6 17 oct. 2026 - 09:30 VELTINS-Arena

Comment acheter des billets pour Schalke 04 vs Mayence 05 en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match Schalke 04 vs Mayence 05 à la VELTINS-Arena, vous pouvez utiliser soit les canaux de distribution officiels du club, soit les places de marché secondaires de billets.

Points de vente officiels du club

Boutique officielle de billetterie du FC Schalke 04 : La principale source pour les billets des matches à domicile. Les billets sont mis en vente par phases, en commençant par les membres du club avant une ouverture au grand public s’il reste des places.

Marché secondaire officiel de Schalke 04 (Ticketbörse) : Si les billets classiques sont épuisés, les membres et les supporters peuvent acheter des billets de revente vérifiés à leur valeur faciale directement via la plateforme officielle de billetterie de Schalke.

Quota visiteurs de Mayence 05 : Les supporters de l’équipe visiteuse peuvent s’inscrire et acheter des billets pour le parcage visiteurs via le portail officiel de billetterie de Mayence 05.

Places de marché secondaires de billets

Les plateformes secondaires de billetterie comme StubHub proposent les places restantes mises en vente par des vendeurs tiers. Les prix sur les marchés secondaires fluctuent souvent au-dessus ou au-dessous de la valeur faciale en fonction de la demande pour le match.

Combien coûtent les billets pour Schalke 04 vs Mayence 05 en Bundesliga ?

Les prix officiels à la valeur faciale des billets pour les matches à domicile du FC Schalke 04 en Bundesliga à la VELTINS-Arena se situent généralement entre 18,50 € et 68,00 €, selon la catégorie de place, le statut de supporter et la tranche d’âge.

Tarifs officiels des billets (valeur faciale)

Places debout (catégorie 5) :

Adulte : 18,50 € (non-membres) / 17,50 € (membres) Jeunes / enfants : 9,00 € – 12,00 €

Places assises standard (catégories 3 & 4) :

Adulte : 31,00 € – 37,00 € Tarif réduit / jeunes : 20,00 € – 25,00 €

Places premium (catégories 0, 1 & 2) :

Adulte : 48,00 € – 68,00 € Tarif réduit / jeunes : 32,50 € – 52,00 €



Prix du marché secondaire

Bourse officielle de revente (S04 Ticketbörse) : Plafonnée à la valeur faciale d’origine ( 18,50 € – 68,00 € ) plus les frais de service standards.

Plateformes de revente tierces : Si les billets sont épuisés via les canaux officiels du club, les prix sur les plateformes secondaires de billetterie comme StubHub commencent généralement autour de 53,00 € à 169,00 €+ pour des places en admission générale.

Schalke 04 vs Mayence 05 en Bundesliga : tout ce que vous devez savoir

La forme de Schalke 04 et de Mayence 05

Schalke 04 a enregistré une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de compétition. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 contre le Bayern Munich en Bundesliga, une solide prestation défensive face au favori pour le titre. Avant cela, Schalke s’était incliné 3-0 contre Augsbourg lors de la journée d’ouverture de la saison. Schalke a toutefois remporté son match de DFB-Pokal contre Hallescher FC sur le score de 5-2, même si ses deux matches amicaux de pré-saison se sont terminés par des défaites 3-0 face au Real Madrid et à l’Atalanta. Sur ces cinq matches, Schalke a inscrit sept buts et en a encaissé neuf.

Mayence 05 est en excellente forme, avec quatre victoires et un match nul sur ses cinq derniers matches de compétition. Son match le plus récent s’est terminé par un large succès 5-0 contre le Hamburger SV en Bundesliga. Le club a également battu le VfB Krieschow 9-0 en DFB-Pokal et remporté ses deux matches amicaux de pré-saison contre Bournemouth et le Paris FC. La seule rencontre qu’il n’a pas gagnée est un match nul 0-0 contre Paderborn lors du week-end d’ouverture de la Bundesliga. Mayence a inscrit 19 buts sur ces cinq matches et n’en a encaissé qu’un.

Schalke 04 vs Mayence 05 : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu le 5 mai 2023 en Bundesliga, lorsque Schalke 04 s’est imposé 3-2 à l’extérieur chez Mayence 05. Avant cela, Schalke s’était imposé 1-0 à domicile contre Mayence en novembre 2022. Sur les cinq dernières confrontations directes en Bundesliga, Schalke a gagné deux fois, Mayence une fois, et deux matches se sont terminés sur un score de parité. Ces cinq rencontres ont produit 13 buts au total.