Schalke 04 reçoit le RB Leipzig le samedi 31 octobre 2026 à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Lors de leurs dernières confrontations en championnat avant le passage de Schalke hors de l’élite, Leipzig a enchaîné les bons résultats, avec notamment une victoire 4–2 à la Red Bull Arena et un succès 6–1 à Gelsenkirchen durant la saison 2022–23. La dernière victoire de Schalke contre Leipzig en compétition remonte à un succès 1–0 à l’extérieur en janvier 2023.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Schalke 04 contre le RB Leipzig, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Schalke 04 contre le RB Leipzig en Bundesliga ?

Le coup d’envoi de Schalke 04 contre le RB Leipzig sera donné le samedi 31 octobre 2026 à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Bundesliga - Journée 8 31 oct. 2026 - 10:30 VELTINS-Arena

Comment acheter des billets pour Schalke 04 contre le RB Leipzig en Bundesliga ?

Plusieurs options principales permettent d’acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le FC Schalke 04 et le RB Leipzig :

1. Les canaux officiels du club

Billetterie officielle de Schalke 04 : les billets peuvent être achetés directement sur la plateforme officielle en ligne de Schalke 04. Les membres du club bénéficient d’une période de vente prioritaire. Schalke comptant une très importante communauté de supporters, les billets pour les rencontres les plus demandées sont souvent épuisés durant cette phase exclusive, avant même l’ouverture de la vente au grand public.

2. Les plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Schalke 04 contre le RB Leipzig en Bundesliga ?

Le prix des billets pour le match de Bundesliga entre le FC Schalke 04 et le RB Leipzig varie selon qu’ils sont achetés par les canaux officiels ou sur le marché de la revente :

1. Les canaux officiels du club

Places debout (secteur debout / tribune des supporters) : de 15 € à 20 € pour les supporters situés derrière le but, dans le secteur réservé aux supporters de l’équipe à domicile.

Places assises standard (catégories 3 et 4, tribune supérieure) : de 26 € à 45 € pour les secteurs de la tribune supérieure et les places offrant une vue depuis les angles.

Places assises standard (catégories 1 et 2, tribunes inférieure et intermédiaire) : de 50 € à 62 € pour des places haut de gamme offrant une vue dans la longueur du terrain, le long des lignes de touche.

Formules VIP et hospitalité : de 150 € à plus de 400 € pour un accès exclusif aux salons et des sièges haut de gamme rembourrés.

2. Les plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente des places les moins chères / en tribune supérieure : des prix débutant aux alentours de 35 € à 75 € , selon les disponibilités du moment et les fluctuations de la demande.

Prix moyen sur le marché de la revente : généralement de 250 € à plus de 350 € pour des places standard à l’approche d’un match très demandé.

Revente des places haut de gamme en tribune inférieure et des billets VIP :de 500 € à plus de 1 000 € , selon le secteur précis, la proximité du terrain et la rareté des billets.

Schalke 04 contre le RB Leipzig en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Schalke 04 et du RB Leipzig

Schalke a pris sept points lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 5-2 en amical contre Oberhausen, tandis que son dernier résultat en Bundesliga est un nul 0-0 face à Elversberg. La défaite 3-0 à Augsbourg lors de la première journée reste son seul revers en championnat sur cette série. Les nuls et les victoires qui se sont succédé depuis laissent entrevoir une équipe qui prend ses marques dans l’élite.

Leipzig a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu trois. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 en Bundesliga contre le Bayer Leverkusen, après une victoire 5-0 en championnat face au Hamburger SV. Sur ces cinq rencontres, Leipzig a inscrit dix buts et en a encaissé huit, un bilan qui témoigne à la fois de son efficacité offensive et de sa fragilité défensive.

Schalke 04 contre le RB Leipzig : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux équipes remonte à mai 2023, lorsque Leipzig s’était imposé 4-2 à domicile en Bundesliga. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Leipzig a dominé avec quatre victoires, contre une seule pour Schalke. Leipzig a marqué 18 buts et n’en a encaissé que cinq lors de ces cinq matches. L’unique victoire de Schalke est un succès 1-0 obtenu en janvier 2023.