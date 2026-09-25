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Comment obtenir des billets pour Sabah FK - Slavia Prague : prix pour la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Sabah FK affronte le Slavia Prague en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Sabah FK affronte le Slavia Prague le mardi 13 octobre 2026 au Baku Olimpiya Stadionu de Bakou.

Les deux équipes abordent cette rencontre avec l’ambition de prendre leurs premiers points dans la phase principale du tournoi après avoir été battues lors de leurs matches d’ouverture de la phase de ligue. Sabah FK s’est incliné 4-0 à l’extérieur face à Manchester United lors de la 1re journée, tandis que le Slavia Prague a subi une courte défaite 3-2 contre le RC Lens.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Sabah FK vs Slavia Prague, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Sabah FK vs Slavia Prague en Ligue des champions ?

Sabah FK vs Slavia Prague débute au Baku Olimpiya Stadionu de Bakou, le mardi 13 octobre 2026.

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Baku Olimpiya Stadionu

Comment acheter des billets pour Sabah FK vs Slavia Prague en Ligue des champions ?

Pour obtenir des billets pour la rencontre de Ligue des champions de l’UEFA entre Sabah FK et le SK Slavia Prague, suivez ces principales options et étapes :

1. Billetterie officielle des clubs et sites internet

  • Canaux officiels de Sabah FK : En tant que club hôte, les billets officiels pour les tribunes à domicile sont vendus directement via le principal portail de billetterie en ligne de Sabah FK, les boutiques officielles du club, ou des partenaires locaux de billetterie autorisés en Azerbaïdjan, comme iTicket.az.
  • Secteur visiteurs du Slavia Prague : Les supporters du Slavia Prague qui souhaitent s’asseoir dans le secteur réservé aux fans visiteurs doivent acheter leurs billets directement via la plateforme officielle des membres du SK Slavia Prague ou la billetterie du club, qui gère le quota visiteurs.

Combien coûtent les billets de Ligue des champions pour Sabah FK vs Slavia Prague ?

Le coût des billets de Ligue des champions pour Sabah FK vs Slavia Prague varie selon que vous les achetez via les canaux officiels principaux ou via des plateformes de revente de billets :

1. Prix de la billetterie officielle

  • Secteur domicile : Les billets standards pour les tribunes à domicile vendus via les canaux du club hôte commencent généralement entre 15 € et 35 € pour des places standard, tandis que les sièges premium ou de catégorie 1 coûtent environ 50 € à 80 €.
  • Secteur visiteurs : Les billets officiels pour les supporters visiteurs attribués par le SK Slavia Prague se situent généralement entre 20 € et 45 €, sous réserve des plafonds tarifaires de l’UEFA pour les supporters à l’extérieur.

Sabah FK vs Slavia Prague en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Sabah FK et du Slavia Prague

Sabah FK aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 4-0 contre Manchester United en Ligue des champions, même qu’avant cela, le club restait sur deux victoires consécutives, dont un succès 5-0 contre Zira. Sur ces cinq matches, Sabah a marqué 13 buts et en a encaissé neuf. Son autre seule défaite est intervenue contre Hapoel Beer Sheva lors du match aller des qualifications de la Ligue des champions.

Le Slavia Prague arrive avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Teplice en Première Ligue tchèque, après la défaite 3-2 contre Lens en Ligue des champions. Plus tôt dans cette série, il s’est imposé 3-0 à l’extérieur contre le Sparta Prague et a battu le FC Zbrojovka Brno 4-0. Le Slavia a marqué 11 buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

SAB

SAB - Forme

ARA
V0-1
ZIR
V5-0
MUN
D4-0
SHA
V0-3
IMI
V3-1
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
SLP

SLP - Forme

BRN
V4-0
RCL
D2-3
TEP
V0-2
SLV
V1-5
VPL
V2-1
But marqué (encaissé)
15/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Sabah FK vs Slavia Prague : historique récent des confrontations directes

Aucune rencontre précédente entre Sabah FK et le Slavia Prague n’est répertoriée dans les données disponibles, ce qui signifie que cette affiche de Ligue des champions à Bakou sera la première confrontation compétitive entre les deux clubs.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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