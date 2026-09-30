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Comment obtenir des billets pour Sabah FK - Borussia Dortmund : prix pour la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Sabah FK affronte le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Sabah FK affronte le Borussia Dortmund le mardi 20 octobre 2026 au Baku Olimpiya Stadionu, à Bakou.

Cette affiche marque une occasion européenne historique pour le club azerbaïdjanais de Sabah FK, qui affronte sur sa pelouse un ancien champion d’Europe. Le Borussia Dortmund aborde cette rencontre en grand favori, avec l’objectif de prendre des points cruciaux à l’extérieur pour entretenir ses chances de qualification pour la phase à élimination directe.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Sabah FK contre Borussia Dortmund, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Sabah FK - Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Sabah FK - Borussia Dortmund a lieu au Baku Olimpiya Stadionu, à Bakou, le mardi 20 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 3
Baku Olimpiya Stadionu

Comment acheter des billets pour Sabah FK - Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Sabah FK et le Borussia Dortmund, vous pouvez suivre ces étapes :

1. Canaux officiels du club

Consultez le portail de billetterie officiel ou le site internet de Sabah FK à l’approche de la date du match. Les clubs qui reçoivent gèrent généralement la vente grand public directement via leur billetterie principale ou leurs partenaires officiels de billetterie.

2. Contingent officiel du club visiteur

Si vous soutenez le Borussia Dortmund, les billets pour le parcage visiteurs sont généralement distribués directement via le réseau officiel de supporters du Borussia Dortmund ou le service de billetterie du club pour les membres éligibles et les abonnés.

Combien coûtent les billets pour Sabah FK - Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions entre Sabah FK et le Borussia Dortmund varie en fonction de la catégorie de place et de l’endroit où vous les achetez :

1.Prix officiels (vente primaire)

Les billets en catégorie standard via les ventes officielles du club se situent généralement entre environ 30 € et 120 €, selon que vous choisissez des places en tribune supérieure ou des vues premium en tribune inférieure.

2. Plateformes de revente de billets

Si les contingents officiels sont épuisés, les billets proposés sur des plateformes de revente telles que StubHub, les prix dépendant généralement de la forte demande :

  • Entrée de gamme : Les prix de départ pour la catégorie la plus basse (catégorie 4 / tribune supérieure) commencent généralement autour de 125 € à 160 €.
  • Places intermédiaires : Les places centrales et latérales standard (catégories 2 et 3) se situent généralement en moyenne entre 200 € et 450 €.
  • Catégorie premium 1 & VIP : Les meilleures places en tribune basse et les offres d’hospitalité VIP peuvent aller de 500 € à plus de 900 €, selon la demande et les services de salon inclus.

Sabah FK - Borussia Dortmund en Ligue des champions : tout ce que vous devez savoir

La forme de Sabah FK et du Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund aborde cette rencontre après avoir remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, ce qui en fait l’une des équipes les plus en forme d’Europe actuellement. Son résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre Paderborn en Bundesliga, et il a également obtenu un succès 3-2 contre Villarreal en Ligue des champions. Plus tôt dans cette série, Dortmund a battu HEBC Hamburg 5-0 en DFB-Pokal et Hamburger SV 2-0 en Bundesliga. Sur ces cinq matches, Dortmund a marqué 16 buts et n’en a encaissé que deux.

Sabah FK a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant un revers 4-0 contre Manchester United en Ligue des champions. Son résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre Shafa en Premier League azerbaïdjanaise, et il a également battu Zira 5-0 ainsi qu’Araz PFK 1-0 en championnat durant cette série. Il s’est qualifié pour la phase de groupes avec une victoire 5-2 au total contre Hapoel Beer Sheva.

SAB

SAB - Forme

ARA
V0-1
ZIR
V5-0
MUN
D4-0
SHA
V0-3
IMI
V3-1
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BVB

BVB - Forme

HAM
V0-5
TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
VFB
V0-1
But marqué (encaissé)
15/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Sabah FK - Borussia Dortmund : derniers face-à-face

Aucune donnée de confrontation précédente n’est disponible entre Sabah FK et le Borussia Dortmund avant cette rencontre.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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