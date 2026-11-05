Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League B
team-logoRoumanie
Arena Nationala
team-logoPologne
Book Romania vs Poland Tickets
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Roumanie-Pologne : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore pour la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Roumanie
Pologne

La Roumanie affronte la Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets.

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale prometteuse : la Roumanie s’apprête à accueillir la Pologne à l’Arena Națională de Bucarest. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe à fort enjeu, avec des conséquences importantes pour la montée et des points précieux pour le classement de la compétition.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur la billetterie, les catégories de places, les tarifs et la marche à suivre pour réserver vos billets.

À quelle heure débute le match Roumanie-Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?


crest
UEFA Nations League B - Journée 5
Arena Nationala

Où acheter des billets pour Roumanie-Pologne ?

Les billets officiels sont vendus directement sur Bilete FRF, la plateforme de billetterie officielle de la Fédération roumaine de football pour les matches à domicile disputés à Bucarest. Les supporters doivent consulter cette plateforme pour obtenir des billets standard dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets officiels sont vendus ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, des plateformes de revente comme StubHub constituent une solution de rechange.

Combien coûtent les billets pour Roumanie-Pologne ?

Sur la plateforme de billetterie officielle, les billets standard pour ce match commencent à environ 15 € pour les places situées derrière les buts de l’Arena Națională.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 45 € lorsque les billets standard sont épuisés sur les canaux de vente officiels.

Roumanie-Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Roumanie et de la Pologne

ROU

ROU - Forme

WAL
V2-1
SWE
D2-1
BIH
D2-4
POL
D6-0
SWE
D0-1
But marqué (encaissé)
5/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
POL

POL - Forme

NGA
N2-2
BIH
N0-0
SWE
D3-1
ROU
V6-0
BIH
D1-0
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Roumanie-Pologne : bilan des confrontations récentes



VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google