La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale prometteuse : la Roumanie s’apprête à accueillir la Pologne à l’Arena Națională, à Bucarest. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe à fort enjeu, avec des conséquences importantes pour la promotion et le classement de la compétition.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur la billetterie, les catégories de places, les tarifs et la marche à suivre pour réserver vos sièges.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Roumanie - Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Arena Nationala

Où acheter des billets pour Roumanie - Pologne ?

Les billets officiels sont vendus directement sur Bilete FRF, la plateforme de billetterie officielle de la Fédération roumaine de football pour les matches à domicile disputés à Bucarest. Les supporters doivent consulter cette plateforme pour obtenir des billets standard dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets officiels sont vendus ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, les sites de revente comme StubHub constituent une solution.

Combien coûtent les billets pour Roumanie - Pologne ?

Sur la plateforme de billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 15 € pour des places derrière les buts à l’Arena Națională.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix sont d’environ 45 € lorsque les billets standard sont épuisés sur les plateformes de vente officielles.

Roumanie - Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Roumanie et de la Pologne

Roumanie - Pologne : bilan des dernières confrontations







