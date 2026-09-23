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Comment obtenir des billets pour Roumanie-Pologne : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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La Roumanie affronte la Pologne en Ligue des nations de l’UEFA B. Voici comment réserver vos billets

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec un choc international électrisant, puisque la Roumanie s’apprête à recevoir la Pologne à l’Arena Națională de Bucarest. Les deux nations européennes s’affrontent dans une rencontre de groupe à fort enjeu, avec d’importantes implications en matière de promotion et de points au classement du tournoi.

GOAL vous fournit tous les détails nécessaires concernant la billetterie du match, les catégories de places, les tarifs et des indications directes sur la manière de réserver vos sièges.


À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Roumanie-Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?


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Où acheter des billets pour Roumanie-Pologne ?

Les billets officiels de première main sont distribués directement via Bilete FRF, qui est le portail officiel de billetterie de la Fédération roumaine de football pour les matches à domicile à Bucarest. Les supporters doivent consulter la plateforme officielle pour obtenir des billets standard en admission générale lorsque les ventes au grand public ouvriront.

Si les ventes de première main affichent complet ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, des plateformes de marché secondaire comme StubHub sont la solution à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Roumanie-Pologne ?

Les billets standards pour ce match, sur le portail officiel de billetterie, démarrent à environ 15 € pour des places en admission générale derrière les buts à l’Arena Națională.

Les prix d’entrée sur le marché secondaire, sur des plateformes comme StubHub, commencent autour de 45 € lorsque les quotas standards sont épuisés sur les canaux de vente principaux.

Roumanie-Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Roumanie et de la Pologne

ROU

ROU - Forme

SMR
V7-1
TUR
D1-0
SVK
D2-0
GEO
N1-1
WAL
V2-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
POL

POL - Forme

MAL
V2-3
ALB
V2-1
SWE
D3-2
UKR
D0-2
NGA
N2-2
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Roumanie-Pologne : historique récent des confrontations directes

Face à face

RoumanieNulPologne
2
0
3
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Pologne badge
Pologne
POL
3
Roumanie badge
Roumanie
ROU
1
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Roumanie badge
Roumanie
ROU
0
Pologne badge
Pologne
POL
3
FDM
Matchs Amicaux
Pologne badge
Pologne
POL
4
Roumanie badge
Roumanie
ROU
1
FDM
Matchs Amicaux
Pologne badge
Pologne
POL
0
Roumanie badge
Roumanie
ROU
1
FDM
Matchs Amicaux
Pologne badge
Pologne
POL
1
Roumanie badge
Roumanie
ROU
2
FDM
5Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5



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