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Comment obtenir des billets pour Roumanie-Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Roumanie
Pologne

La Roumanie affronte la Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Voici comment vous procurer vos billets.

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale prometteuse : la Roumanie s’apprête à accueillir la Pologne à l’Arena Națională, à Bucarest. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe à fort enjeu, important pour la montée et pour le classement de la compétition.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur la billetterie, les catégories de places, les tarifs et la marche à suivre pour réserver vos billets.


À quelle heure débute le match Roumanie-Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?


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UEFA Nations League B - Journée 5
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Où acheter des billets pour Roumanie-Pologne ?

Les billets officiels sont vendus directement sur Bilete FRF, la plateforme de billetterie officielle de la Fédération roumaine de football pour ses matchs à domicile à Bucarest. Les supporters doivent consulter cette plateforme pour obtenir des billets classiques dès l’ouverture de la vente au public.

Si les billets mis en vente sur la plateforme officielle sont tous écoulés ou si certaines catégories de places n’y sont plus disponibles, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution de rechange.

Combien coûtent les billets pour Roumanie-Pologne ?

Sur la plateforme de billetterie officielle, les billets classiques pour ce match sont proposés à partir d’environ 15 € pour des places derrière les buts de l’Arena Națională.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 45 € lorsque les billets classiques sont épuisés sur les plateformes de vente officielles.

Roumanie-Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Roumanie et de la Pologne

ROU

ROU - Forme

WAL
V2-1
SWE
D2-1
BIH
D2-4
POL
D6-0
SWE
D0-1
But marqué (encaissé)
5/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
POL

POL - Forme

NGA
N2-2
BIH
N0-0
SWE
D3-1
ROU
V6-0
BIH
D1-0
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Roumanie-Pologne : Les dernières confrontations

Face à face

RoumanieNulPologne
1
0
4
UEFA Nations League B
Pologne badge
Pologne
POL
6
Roumanie badge
Roumanie
ROU
0
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Pologne badge
Pologne
POL
3
Roumanie badge
Roumanie
ROU
1
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Roumanie badge
Roumanie
ROU
0
Pologne badge
Pologne
POL
3
FDM
Matchs Amicaux
Pologne badge
Pologne
POL
4
Roumanie badge
Roumanie
ROU
1
FDM
Matchs Amicaux
Pologne badge
Pologne
POL
0
Roumanie badge
Roumanie
ROU
1
FDM
3Buts marqués16
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5



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