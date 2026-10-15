La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale prometteuse : la Roumanie s’apprête à accueillir la Pologne à l’Arena Națională, à Bucarest. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe à fort enjeu, important pour la montée et pour le classement de la compétition.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur la billetterie, les catégories de places, les tarifs et la marche à suivre pour réserver vos billets.





À quelle heure débute le match Roumanie-Pologne en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?





UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Arena Nationala

Où acheter des billets pour Roumanie-Pologne ?

Les billets officiels sont vendus directement sur Bilete FRF, la plateforme de billetterie officielle de la Fédération roumaine de football pour ses matchs à domicile à Bucarest. Les supporters doivent consulter cette plateforme pour obtenir des billets classiques dès l’ouverture de la vente au public.

Si les billets mis en vente sur la plateforme officielle sont tous écoulés ou si certaines catégories de places n’y sont plus disponibles, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution de rechange.

Combien coûtent les billets pour Roumanie-Pologne ?

Sur la plateforme de billetterie officielle, les billets classiques pour ce match sont proposés à partir d’environ 15 € pour des places derrière les buts de l’Arena Națională.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 45 € lorsque les billets classiques sont épuisés sur les plateformes de vente officielles.

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