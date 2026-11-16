La Roma accueille le Sporting CP le mardi 8 décembre 2026 au Stadio Olimpico, à Rome.

La Roma et le Sporting CP se sont affrontés en phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA 2007-2008. Après un match nul 2-2 à Lisbonne, la Roma s’était imposée 2-1 au Stadio Olimpico. Leur dernière rencontre avant ce match de Ligue des champions était un amical de préparation disputé en juillet 2022, remporté de justesse 3-2 par le Sporting CP face au club italien.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Roma - Sporting CP, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Ligue des champions entre la Roma et le Sporting CP ?

Le coup d’envoi de Roma - Sporting CP sera donné le mardi 8 décembre 2026 au Stadio Olimpico, à Rome.

Ligue des Champions - Journée 6 8 déc. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Comment acheter des billets pour Roma - Sporting CP en Ligue des champions ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre la Roma et le Sporting CP :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter ses billets directement auprès de la billetterie officielle de l’AS Roma est le moyen principal et le plus sûr d’obtenir des places vérifiées au Stadio Olimpico.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par le club sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue des champions lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Roma - Sporting CP en Ligue des champions ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue des champions entre la Roma et le Sporting CP :

1. Canaux officiels du club

Secteurs Curva (tribunes derrière les buts) : Les prix commencent généralement autour de 30 à 50 € .

Les prix commencent généralement autour de . Distinti (tribunes latérales) : Les prix se situent généralement entre 50 et 90 € .

Les prix se situent généralement entre . Tribuna Tevere / Monte Mario : Les prix vont de 100 à plus de 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Tribunes supérieures / Curva / secteur 48B : Les prix commencent autour de 71 à 74 € .

Les prix commencent autour de . Secteurs Distinti : Les prix commencent autour de 133 € .

Les prix commencent autour de . Tribuna Tevere / secteurs premium : Les prix vont de 200 à plus de 300 €.

Roma - Sporting CP en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Roma et du Sporting CP

La Roma aborde ce match avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Elle reste sur une confortable victoire 3-0 contre Sassuolo en Serie A. Auparavant, elle s’était inclinée 3-2 face à Manchester United en Ligue des champions, entre deux victoires en Serie A contre l’Udinese (5-2 à l’extérieur) et Cagliari (4-2). La Roma a marqué 15 buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matchs, montrant à la fois sa force offensive et une certaine fragilité défensive.

Le Sporting CP affiche une excellente forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs. Il reste sur un succès 1-0 contre Moreirense en Liga Portugal, après une victoire 1-0 à l’extérieur face au Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette période est un revers 2-1 à domicile contre Academico Viseu en championnat. Le Sporting a marqué cinq buts et en a encaissé quatre lors de ses cinq dernières rencontres.

Roma - Sporting CP : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à un match amical disputé en juillet 2022, remporté 3-2 par le Sporting CP face à la Roma. Auparavant, les deux équipes s’étaient affrontées en phase de groupes de la Ligue des champions 2007-2008, avec un nul 2-2 à Lisbonne avant une victoire 2-1 de la Roma au Stadio Olimpico. Sur les quatre confrontations recensées, chaque équipe compte deux victoires.