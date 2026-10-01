La Roma affronte le Slovan Bratislava le mardi 20 octobre 2026 au Stadio Olimpico de Rome.

Les deux équipes se retrouvent dans le nouveau format élargi de la phase de ligue, où prendre trois points est crucial pour assurer une place en phase à élimination directe. Cette rencontre marque leur première confrontation européenne officielle depuis leur double confrontation des qualifications de la Ligue Europa en août 2011.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Roma-Slovan Bratislava, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Roma-Slovan Bratislava en Ligue des champions ?

Roma-Slovan Bratislava débute au Stadio Olimpico de Rome le mardi 20 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Comment acheter des billets pour Roma-Slovan Bratislava en Ligue des champions ?

L’achat de billets pour AS Roma - ŠK Slovan Bratislava dépend de votre intention de vous asseoir dans les tribunes locales du Stadio Olimpico ou de rejoindre les supporters visiteurs :

1. Portail officiel de billetterie de l’AS Roma

Places grand public : L’option la plus directe consiste à acheter directement via la billetterie en ligne officielle de l’AS Roma. Les billets sont mis en vente par phases : les abonnés et les membres officiels du club bénéficient d’un accès anticipé avant l’ouverture de la vente au grand public.

2. Contingent de billets pour les supporters visiteurs (ŠK Slovan Bratislava)

Secteur visiteurs : Les supporters visiteurs qui souhaitent s’asseoir dans le secteur réservé aux visiteurs ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) doivent obtenir leurs billets directement via les canaux officiels du ŠK Slovan Bratislava ou des groupes de supporters autorisés, plutôt que via le site de l’hôte.

3. Plateformes de revente de billets

Plateformes secondaires de billetterie : Si les billets officiels se vendent rapidement, des plateformes de revente comme StubHub proposent également des annonces de revente de la part d’abonnés.

Combien coûtent les billets pour Roma-Slovan Bratislava en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour AS Roma - ŠK Slovan Bratislava en Ligue des champions de l’UEFA au Stadio Olimpico varient selon la catégorie et la plateforme d’achat :

1. Billets grand public officiels de l’AS Roma (prix facial)

En cas d’achat direct via le portail officiel de l’AS Roma, les prix des billets suivent généralement la tarification standard par niveaux de la Ligue des champions :

Curva Sud / Curva Nord (derrière le but) : 30 € à 50 €

Distinti (sections d’angle) : 50 € à 80 €

Tribuna Tevere (tribune latérale) : 80 € à 130 €

Tribuna Monte Mario (tribune principale) : 120 € à 200 €+

2. Marché secondaire des billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l’emplacement des sièges :

Prix de départ : Les billets revendus commencent actuellement à environ 100 € à 105 € pour une entrée de base.

Prix moyen en revente : Les places intermédiaires et en tribune centrale se situent généralement entre 140 € et 250 € par billet.

Roma-Slovan Bratislava en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Roma-Slovan Bratislava

La Roma a enregistré trois victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été un nul 2-2 contre l’Inter Milan en Serie A, après avoir mené 2-0 à la mi-temps. Avant cela, elle s’est imposée 2-0 à l’extérieur contre le Torino et a fait match nul 1-1 avec Fenerbahçe en Ligue des champions. Sur ces cinq matches, la Roma a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

Le Slovan Bratislava a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 contre Komarno dans l’élite slovaque, mais il a été battu 6-1 par le Paris Saint-Germain lors de son précédent match de Ligue des champions. Il a également fait match nul 3-3 avec Žilina en championnat sur cette série, encaissant neuf buts sur l’ensemble des cinq matches.

Roma-Slovan Bratislava : historique récent des confrontations directes

Ces deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises, toutes deux en qualifications de la Ligue Europa en août 2011. La confrontation a été équilibrée : le Slovan a remporté le match aller 1-0 à Bratislava avant que la Roma ne fasse match nul 1-1 à domicile au retour. Le bilan global sur ces deux rencontres est équilibré, chaque équipe comptant une victoire, et le score cumulé s’est terminé à 2-1 pour le Slovan sur l’ensemble de la confrontation.