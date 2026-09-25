En 12 confrontations officielles en Ligue des champions, le Real Madrid a l’avantage avec 8 victoires, contre 3 succès pour la Roma et 1 match nul. La Roma a notamment éliminé le Real Madrid en huitièmes de finale en 2007-2008, mais le Real Madrid a remporté ses cinq dernières confrontations européennes contre le club italien.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Roma-Real Madrid, notamment où les acheter et à quel prix.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Roma-Real Madrid en Ligue des champions ?

Roma-Real Madrid débute au Stadio Olimpico de Rome, le mercredi 14 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Comment acheter des billets pour Roma-Real Madrid en Ligue des champions ?

Obtenir des billets pour le match de Ligue des champions AS Roma-Real Madrid au Stadio Olimpico peut se faire via des canaux primaires et secondaires.

1. Vente officielle principale (billetterie de l’AS Roma)

Rendez-vous sur le site officiel de l’AS Roma ou téléchargez l’application Il Mio Posto et créez un compte gratuit.

2. Offres officielles VIP et packages voyage

Revendeurs officiels : Des partenaires de voyage football autorisés proposent des options billet seul ou des packages billet + hôtel destinés aux supporters internationaux.

Hospitalité VIP de l’AS Roma : Disponible directement sur le site de l’AS Roma dans la section Premium, avec des places en Tribuna d'Onore accompagnées de nourriture et de boissons avant-match.

Combien coûtent les billets pour Roma-Real Madrid en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour AS Roma-Real Madrid varient selon la zone de placement et selon que vous achetez directement auprès de la billetterie officielle ou via des plateformes de revente.

1. Prix officiels en valeur faciale (AS Roma en direct)

Lorsqu’ils sont achetés directement via les canaux officiels de l’AS Roma, les prix des billets en valeur faciale se répartissent généralement selon les sections du stade :

Curva Sud / Curva Nord : 35 € – 55 € (Derrière les buts ; catégorie de prix la plus basse, forte demande)

Distinti (Sud/Nord) : 50 € – 80 € (Sections de corner)

Tribuna Tevere : 90 € – 160 € (Vue latérale)

Tribuna Monte Mario : 150 € – 280 € (Vue depuis la tribune principale)

Hospitalité VIP & Executive : 350 € – 1 200 €+ (Comprend l’accès au salon et la restauration)

2. Prix du marché secondaire et de la revente

Pour les affiches de Ligue des champions à forte exposition qui se vendent rapidement sur le site officiel, les prix sur les plateformes de billetterie secondaire telles que StubHub fluctuent en fonction de la demande en temps réel :

Entrée de gamme / admission générale : ~160 € – 230 €

Catégorie 1 (vues latérales / centrales) : ~300 € – 550 €

Revente hospitalité VIP : ~1 200 € – 1 400 €+

Roma-Real Madrid en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Roma et du Real Madrid

La Roma aborde ce match avec une solide dynamique récente, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul. Les seuls points qu’elle a laissés en route sur cette série sont venus d’un match nul 1-1 contre Fenerbahce en Ligue des champions. Les Giallorossi ont battu le Torino 2-0 lors de leur sortie la plus récente et ont également enregistré des victoires contre l’Atalanta (2-1), Lecce (4-0) et la Fiorentina (4-0) sur cette série de cinq matches. Sur ces cinq rencontres, la Roma a inscrit 13 buts et n’en a concédé que trois.

Le Real Madrid a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant survenue contre le Real Betis, 1-0 en Liga. L’équipe de Mourinho a battu le Rayo Vallecano 4-1 lors de sa dernière sortie et a dominé l’Inter 2-1 en Ligue des champions. Elle a également signé des victoires 4-0 et 4-1 contre Malaga et la Real Sociedad respectivement. Madrid a inscrit 15 buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé quatre.

Roma-Real Madrid : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à un match amical de pré-saison en août 2019, qui s’est terminé sur le score de 2-2. Avant cela, les quatre confrontations précédentes avaient toutes eu lieu en Ligue des champions. Le Real Madrid s’est imposé 2-0 au Stadio Olimpico en novembre 2018 et a signé une victoire 3-0 au Bernabeu en septembre de la même année. Les deux équipes se sont également affrontées en huitièmes de finale de la Ligue des champions 2015-2016, avec deux victoires 2-0 du Real Madrid. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le Real Madrid n’a pas perdu, avec quatre victoires et un match nul.