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Comment obtenir des billets pour Roma - Real Madrid : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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La Roma affronte le Real Madrid en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

La Roma affronte le Real Madrid le mercredi 14 octobre 2026 au Stadio Olimpico de Rome.

En 12 confrontations officielles en Ligue des champions, le Real Madrid a l’avantage avec 8 victoires, contre 3 succès pour la Roma et 1 match nul. La Roma a notamment éliminé le Real Madrid en huitièmes de finale en 2007-2008, mais le Real Madrid a remporté ses cinq dernières confrontations européennes contre le club italien.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Roma-Real Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Roma-Real Madrid en Ligue des champions ?

Roma-Real Madrid débute au Stadio Olimpico de Rome, le mercredi 14 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 2
Stadio Olimpico, Rome

Comment acheter des billets pour Roma-Real Madrid en Ligue des champions ?

Obtenir des billets pour le match de Ligue des champions AS Roma-Real Madrid au Stadio Olimpico est possible via des canaux primaires et secondaires.

1. Vente officielle primaire (billetterie de l’AS Roma)

  • Rendez-vous sur le site officiel de l’AS Roma ou téléchargez l’application Il Mio Posto et créez un compte gratuit.

2. Offres officielles VIP et packages voyage

  • Revendeurs officiels : Des partenaires de voyage football autorisés proposent des options billet seul ou des packages billet + hôtel destinés aux supporters internationaux.
  • Hospitalité VIP de l’AS Roma : Disponible directement sur le site de l’AS Roma dans la section Premium, avec des places en Tribuna d'Onore accompagnées de nourriture et de boissons d’avant-match.

Combien coûtent les billets pour Roma-Real Madrid en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour AS Roma-Real Madrid varient en fonction de la zone de placement et selon que vous achetez directement auprès de la billetterie officielle ou via des plateformes de revente.

1. Prix officiels au tarif facial (AS Roma en direct)

Lorsqu’ils sont achetés directement via les canaux officiels de l’AS Roma, les prix des billets au tarif facial se répartissent généralement selon les sections du stade :

  • Curva Sud / Curva Nord : 35 € à 55 € (Derrière les buts ; catégorie la moins chère, forte demande)
  • Distinti (Sud/Nord) : 50 € à 80 € (Sections de corner)
  • Tribuna Tevere : 90 € à 160 € (Vue latérale)
  • Tribuna Monte Mario : 150 € à 280 € (Vue depuis la tribune principale)
  • VIP & hospitalité exécutive : 350 € à 1 200 €+ (Comprend l’accès au salon et la restauration)

2. Prix du marché secondaire et de la revente

Pour les affiches de Ligue des champions de premier plan qui se vendent rapidement sur le site officiel, les prix sur les plateformes secondaires de billetterie comme StubHub fluctuent selon la demande en temps réel :

  • Entrée de gamme / admission générale : ~160 € à 230 €
  • Catégorie 1 (vues latérales / centrales) : ~300 € à 550 €
  • Revente d’hospitalité VIP : ~1 200 € à 1 400 €+

Roma-Real Madrid en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Roma et du Real Madrid

La Roma aborde ce match avec un solide bilan récent, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et un match nul. Les seuls points qu’elle a laissés en route sur cette série sont venus d’un nul 1-1 contre Fenerbahce en Ligue des champions. Les Giallorossi ont battu le Torino 2-0 lors de leur sortie la plus récente et ont également enregistré des victoires contre l’Atalanta (2-1), Lecce (4-0) et la Fiorentina (4-0) sur cette série de cinq matches. Sur ces cinq rencontres, la Roma a marqué 13 buts et n’en a encaissé que trois.

Le Real Madrid a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant intervenue contre le Real Betis, sur le score de 1-0 en Liga. L’équipe de Mourinho a battu le Rayo Vallecano 4-1 tout récemment et s’est imposée 2-1 contre l’Inter en Ligue des champions. Elle a également signé des victoires 4-0 et 4-1 contre Malaga et la Real Sociedad respectivement. Madrid a marqué 15 buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé quatre.

ROM

ROM - Forme

LEC
V0-4
ATA
V2-1
FB
N1-1
TOR
V0-2
INT
N2-2
But marqué (encaissé)
11/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RMA

RMA - Forme

BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
D2-1
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Roma-Real Madrid : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à un match amical de pré-saison en août 2019, qui s’est terminé sur le score de 2-2. Avant cela, les quatre confrontations précédentes avaient toutes eu lieu en Ligue des champions. Le Real Madrid s’est imposé 2-0 au Stadio Olimpico en novembre 2018 et a décroché une victoire 3-0 au Bernabeu en septembre de la même année. Les deux équipes se sont également affrontées en huitièmes de finale de la Ligue des champions 2015-2016, avec deux victoires 2-0 du Real Madrid. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, le Real Madrid n’a pas perdu, avec quatre victoires et un match nul.

Face à face

RomaNulReal Madrid
1
0
4
Jeux d'amitié des clubs
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
2Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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