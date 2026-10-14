Comment obtenir des billets pour River Plate contre Racing Club : prix en Liga Profesional, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

River Plate reçoit Racing Club à l’Estadio Mâs Monumental le dimanche 25 octobre 2026. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 15 ART (heure locale).

Connue sous le nom d’El Clásico Más Antiguo (le plus ancien classique du football argentin), cette affiche oppose deux membres fondateurs des Cinco Grandes dans une rivalité qui remonte à 1908.

Disputées dans le plus grand stade de football d’Amérique du Sud, dont la capacité dépasse 84 500 places, les confrontations entre River Plate et Racing Club représentent le sommet du football argentin.

À quelle heure débute River Plate contre Racing Club en Liga Profesional ?

Comment acheter des billets pour River Plate contre Racing Club ?

Vente officielle aux membres (RiverID) : Les billets sont vendus exclusivement en ligne sur le portail du club, RiverID (aucun guichet physique n’est ouvert le jour du match). La priorité est d’abord accordée aux membres du club sans abonnement (Socios sin TLM), puis à la communauté internationale de supporters Somos River, 3 à 4 jours avant le coup d’envoi. La vente au grand public ouvre rarement pour les grands classiques.

Programme de remise à disposition des places (Liberá Tu Lugar) : Les détenteurs d’un abonnement (TLM) qui ne peuvent pas assister au match doivent remettre leur place à la disposition du club au plus tard 48 heures avant le jour du match. Les places en tribune ainsi libérées sont ensuite remises en vente progressivement sur RiverID dans les 24 à 48 heures précédant le coup d’envoi.

Forfaits pour le jour du match et prestations VIP : L’accès aux billets étant généralement réservé aux différentes catégories de membres, les touristes et les non-membres obtiennent habituellement des places auprès d’agences vérifiées spécialisées dans les séjours autour du football (comme LandingPadBA ou Tangol), qui proposent des forfaits comprenant le billet, un accompagnement local et un transport privé, ou grâce aux offres d’accueil officielles du club (Hospitality Monumental).

Accès numérique et pièce d’identité obligatoire : L’accès est entièrement numérique et directement lié à votre profil RiverID ou à votre Carnet Único physique. Conformément aux règles argentines Tribuna Segura applicables les jours de match, vous devez présenter un passeport ou une carte nationale d’identité physiques aux cordons de police extérieurs pour accéder à l’enceinte du stade.

River Plate contre Racing Club en Liga Profesional : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de River Plate et de Racing Club

River Plate a remporté quatre de ses cinq derniers matches de Liga Profesional et en a perdu un. L’équipe de Ponzio a battu Estudiantes de Rio Cuarto 1-0 lors de sa dernière sortie et s’est également imposée face à Atletico Tucuman et Independiente Rivadavia au cours de cette série. Sa seule défaite est survenue contre Huracan (2-1), interrompant brièvement une période par ailleurs régulière. River a marqué neuf buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Racing Club a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu trois. Son dernier résultat en Liga Profesional est une défaite 0-2 contre Belgrano. Le club s’est également incliné 2-3 face à Boca Juniors en Copa Argentina. Sa victoire 1-2 sur le terrain d’Estudiantes de Rio Cuarto reste son dernier résultat positif. L’équipe de Romero a marqué huit buts et en a encaissé autant lors de ces cinq rencontres, signe qu’elle se crée des occasions mais demeure vulnérable.

River Plate contre Racing Club : Les dernières confrontations

River Plate présente le meilleur bilan lors des récentes confrontations entre les deux clubs. Leur dernier duel remonte à avril 2026, lorsque River s’est imposé 2-0 sur le terrain de Racing Club en Liga Profesional. Sur les cinq dernières rencontres, River compte trois victoires contre deux pour Racing Club, les confrontations ayant nettement tourné en faveur des visiteurs ces dernières saisons. La dernière victoire de Racing Club dans cette affiche remonte à décembre 2024, avec un succès 1-0 à domicile. Le club devra inverser une tendance qui lui est défavorable.