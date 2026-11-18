Riga FC reçoit l’Atalanta le jeudi 10 décembre 2026 au stade Skonto, à Riga.

Ce match sera la toute première confrontation officielle entre Riga FC et l’Atalanta en compétition européenne. Riga FC aborde la 5e journée sur une série de cinq matches sans défaite, avec deux victoires et trois nuls toutes compétitions confondues.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Riga FC contre Atalanta, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Riga FC contre Atalanta en Ligue Conférence ?

Riga FC contre Atalanta aura lieu au stade Skonto, à Riga, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 12:45 Skonto Stadium

Comment acheter des billets pour Riga FC contre Atalanta en Ligue Conférence ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Riga FC et l’Atalanta :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Acheter directement sur les billetteries officielles de Riga FC ou de l’Atalanta est le principal moyen, et le plus sûr, d’obtenir des places au prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont complètement épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue Conférence lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Riga FC contre Atalanta en Ligue Conférence ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Riga FC et l’Atalanta :

1. Canaux officiels des clubs

Catégorie standard / derrière les buts (sections G, F et A) : de 15 à 30 €.

de 15 à 30 €. Tribune latérale / places premium (sections C, E et R Reserve) : de 35 à 60 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des billets dont le prix dépend de la demande :

Catégorie 3 / derrière les buts (sections G et F) : de 95 à 105 €.

de 95 à 105 €. Catégorie 2 / angles et tribunes latérales standard (sections A et S Reserve) : de 105 à 145 €.

de 105 à 145 €. Catégorie 1 / places centrales de la tribune principale (sections C, E et R Seat) : de 145 à 215 € et plus.

Riga FC contre Atalanta en Ligue Conférence : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Riga FC et de l’Atalanta

Riga FC a enregistré deux victoires, trois nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 contre Jablonec en Ligue Conférence, le 5 novembre. Plus tôt dans cette série, le club avait fait match nul 1-1 contre Pafos FC sur la scène européenne et s’était imposé 5-2 sur le terrain de Grobina en Virsliga. Sur ces cinq matches, Riga FC a inscrit sept buts et en a encaissé huit.

Les cinq derniers matches de l’Atalanta se sont soldés par une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 sur le terrain de Monza en Serie A, le 8 novembre, qui a mis fin à une période difficile. Auparavant, l’Atalanta avait fait match nul 1-1 contre Kairat Almaty en Ligue Conférence et s’était inclinée 3-0 face à Parme. Elle a marqué neuf buts et en a encaissé 12 au cours de ces cinq rencontres. Les nuls 4-4 contre Frosinone et 2-2 contre la Fiorentina témoignent de son instabilité défensive durant cette période.

Riga FC contre Atalanta : historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible concernant les cinq dernières confrontations officielles entre Riga FC et l’Atalanta. Ces informations seront mises à jour si des données deviennent disponibles.